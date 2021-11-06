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桃園整治草嶺溪光溜溜 兒時的壺穴與記憶沒了

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
林嬉達（中）參加會勘，說明草嶺溪的歷史、自然、人文價值。記者鄭國樑／翻攝
林嬉達（中）參加會勘，說明草嶺溪的歷史、自然、人文價值。記者鄭國樑／翻攝

桃園市政府水務局整治大溪區草嶺溪，雖然採用生態工法，但是把河床推平，沿岸看起來光溜溜引來地方議論，前鎮長林嬉達（升直轄市前）在網路上留言許多人兒時的記憶都沒了，希望以後政府政治河川不要只考慮防洪，也要納入歷史、自然景觀與文化的思維，保留難得的資產。

林嬉達表示，草嶺溪沿岸多為農地， 有幸幾十年來沒有人為干擾 是件好事，也保持了生態的平衡，是很難得的自然野溪面貌，現在整治河川講求還地於河，不再以開發為唯一目的，兼顧社區防災，讓河川回到它本來的濕地生態系統。 

林嬉達說，市政府整治草嶺溪的時候不但要維護原有的河床、河寬、岩盤，也要維護生態，特別是百萬年形成的天然草嶺石地質和「壺穴」地景。

他表示，自然資源是三層河階的寶藏，美麗的草嶺溪是大溪寶貴的生態廊道，衷心期待市政府和大溪鄉親，在還沒完成河川史建構與生態調查紀錄前，不要再貿然將怪手開進河床，台北外雙溪、淡水樹梅坑溪、新北貴子坑溪、坪林金瓜寮溪都是國內保護溪流，守護生態資源，帶動社區產業的成功例子，往後整治河川應該多參考這樣的例子。

市議員陳治文表示，日前邀集水務局和林嬉達、美華社區李芳順、三層社區李德雄、頭寮社區蕭淯宏理事長會勘，他們都上過田野調查的課，支持林嬉達的觀點，草嶺溪因為特殊的地質、地形，部分河床會形成像小水窩的「壺穴」，水務局推平整治的方式等於剷平壺穴，光溜溜的景象也讓大家的兒時記憶全沒了。

陳治文說，草嶺溪是大漢溪的支流，上游流經慈湖、頭寮（福安里、三層地區）、美華里再從永福里流入大漢溪，水務局這次整治約1.5公里幾乎都在美華里河段。地方上做過田園調查沿草嶺溪而行，與溪為伴，途中可眺望桃園市唯一的火山草嶺山，由鹼性玄武岩之熔岩流形成，是難得的景緻，水務局整治推光的做法確實值得商榷，像壺穴原本可以形成小生態，推光以後溪的特色也沒了，應該要保留。

水務局對整治草嶺溪引來議會有些意外，表示後續辦理草嶺溪整治或河道整理作業，會先邀集地方及相關團體參與討論，以兼顧防洪安全及環境生態永續發展。

草嶺溪整治前風貌，溪裡有「壺穴」。記者鄭國樑／翻攝
草嶺溪整治前風貌，溪裡有「壺穴」。記者鄭國樑／翻攝
草嶺溪整治以後被形容為「光溜溜」，兒時記憶沒了。記者鄭國樑／攝影
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草嶺 桃園

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