新竹林管處招募「森林護管員」 月薪3萬起跳

林務局新竹林區管理處招兵買馬，今天發布招考6名約僱森林護管員訊息，預計12月25日及26日辦甄試，分別進行術科、筆試與口試，月薪3萬30元起跳，還有年終工作獎金、未休畢慰勞假加班費等福利。為保障原民就業機會，6人至少錄取1名原住民。

新竹林管處指出，約僱森林護管員工作內容多元，包含森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查等。

初任約僱護管員每月薪酬3萬30元起，依相關考核規定逐級晉升最高可至4萬5045元，如服務於高山或偏遠地區另有加給，並可依勤務內容支給山地巡護作業費，還享有年終工作獎金，依規給予勞健保、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等福利。

新竹林管處指出，約僱森林護管員甄試分2階段舉行，第1階段術科測驗12月25日舉行，測驗科目為實地騎乘循環檔機車及負重跑走，成績合格者才能參加隔天、26日舉行的筆試與口試。詳情可上新竹林管處官網下載甄試簡章暨報名表，報名截止日12月6日（以郵戳為憑），或洽人事室03-5244354楊小姐詢問。