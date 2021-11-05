桃園11月14日施工停水23小時 影響3萬6550戶
桃園市經濟發展局今天表示，因應自來水公司進行板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗及工程，將從14日晚間11時起至15日晚間10時停水，影響桃園區、龜山區約3萬6550戶。
桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，停水區域包括桃園區大興里、忠義里、福林里、寶山里、南門里、三民里、東山里、福安里、豐林里、成功里、東門里、朝陽里、青溪里、春日里、雲林里、玉山里、大豐里、萬壽里、建國里、福元里、大林里、大樹里、大業里，包含聖保祿醫院、住都大飯店。
龜山區包括山頂里（龜山工業區縱貫鐵路以西桃園後站方向）、山德里、山鶯路2至86號雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄。
經發局表示，恢復供水後如仍無水可用，請通知自來水公司或經發局；如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。
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