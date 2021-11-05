桃園明年度總預算短絀136億 市府：邁入建設年

桃園市政府明年度總預算今天上午送市議會審議，市府編列歲入1276.6億餘元、歲出1412.6億餘元，短絀136億元，桃園市主計處長林世杰報告時表示「這代表桃園正處於建設高峰期」；桃園市議會今天一讀後交付審議，民進黨團已表態支持，國民黨團和無黨聯盟則考慮今年疫情衝擊民生頗大

桃園市政府表示，明年度預算雖短絀136億元，但比起今年預算，已減少1億300萬元的財政負擔。明年連同原有債務500億元，須融資調度636億元，但市府已力求節約，也會積極爭取中央補助，協助地方發展。

桃園市文化支出今年度預算49億餘元、明年度編列80億餘元，交通支出今年度預算105億餘元、明年度編列149億餘元。林世杰指出，桃園明年有許多重大建設進入實際動工階段，例如捷運綠線明年度增加預算25.37億元、市立美術館和總圖書館也分別增加17.2億元和10億元，如果鐵路地下化中央決議明年動工，後年的建設預算可能也會增加。

林世杰表示，公共工程建設經費龐大，預算不會一步到位，通常會分前期規劃、中期建設和後期收尾3階段，視期程逐步編列，中期因為動工關係，往往是最需要用錢的階段。舉例來說，如果一個建設預計要花7年、210億元完成，經費不會每年都編30億元，而是看工程進度及所需規劃，中期有可能會編到50億元或更高，而桃園就處於這個階段。

桃園市議會國民黨團今天中午花了1小時初步討論。黨團總召、議員蘇家明表示，大家有發現明年有不少預算用於活動項目，也希望性質相近的活動能減少，「如果市府已經辦了，地方就少辦一些」，但今年許多活動受新冠肺炎疫情關係停辦或延期，地方也須要活動振興經濟，究竟哪些該刪，目前沒有共識。

民進黨團總召黃景熙表示，儘管明年度預算歲出、歲入短絀136億元，但短絀費用已比今年減少1億餘元，顯見市府也在努力開源節流，而桃園正在發展，近年人口也持續成長，公共建設又關乎民生需求，原則上黨團都會支持；無黨聯盟總召李家興則表示黨團內部還沒討論，不過今年有許多活動因為疫情延期或停辦，明年度是否有擴大舉辦的必要是審查討論重點，會尊重議員們的審查權。