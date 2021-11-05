竹市東門市場內用外帶減塑 帶環保餐具消費送口罩
今年因為疫情緣故增加使用一次性餐具，新竹市一般垃圾量大增2至3成，隨著疫情趨緩，市府環保局開始恢復推動環保減塑行動，近月新輔導東門市場特色美食店內用改用重複性餐具、外帶不用塑膠類餐具，明天起也推出「挺你自備贈你好禮」活動，民眾只要自備環保餐具到41家合作特色美食店消費，就能免費領限量的「熊熊口罩」。
竹市府環保局長江盛任說，「逛夜市」吃美食是台灣人生活中極具特色的飲食文化，但店家經常使用大量一次性產品，衍生許多塑膠袋、一次性餐盒、免洗餐具等垃圾，如遇到習慣不佳民眾，將垃圾隨手一丟，更造成環境髒亂，甚至影響觀光客的觀感。
環保局繼去年輔導城隍廟商圈後，今年在疫情趨緩後協助東門市場轉型為「環保商圈夜市」，由於市場並非禁用一次性餐具列管對象，原本多數店家基於成本考量，內用多以提供一次性餐具為主，環保局輔導後提供經費補助，鼓勵店家響應環保永續。
環保局指出，針對東門市場餐飲店家設置內用區座位者補助5000元，僅有外帶區者補助2000元，目前店家內用已全面淘汰一次性餐具改為重複使用餐具，外帶則不使用塑膠類餐具，另也協助市場提升餐飲汙水處理、公廁與環境清潔等項目，強化環境。
為鼓勵民眾自備重複性環保用具逛商圈夜市，新竹市環保局結合東門市場特色美食店推出「挺你自備贈你好禮」活動，明天起至12月31日，民眾只要自備「餐盒、餐具、杯、購物袋」等環保用具擇一，到店消費內用或外帶餐飲，可領1個設計款口罩。
獨家設計款「熊熊口罩」共有3種款式，包括「熊愛你、熊環保、熊可愛」，每店僅1款限量120份，本次活動共計限量4920份，送完為止。環保局指出，希望以貼近民眾更接地氣的方式，將垃圾減量風氣融入日常生活，讓民眾養成良好的環保習慣。
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