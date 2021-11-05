新竹少年刑務所演武場修復完工 11日開館

新竹市86歲的市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」昔日是獄官武道場，是全台保存最完整的日治監獄系統，市府爭取中央經費投入2840萬元整修，近日終於修復完工，市府今天指出，11日起將以藝文空間開館營運，首波推出新竹少年刑務所演武場展覽。

新竹少年刑務所演武場位於新竹市廣州街20巷18、20號，西元1935年落成，周邊還有刑務所、獄官宿舍等。演武場建築最早是獄官進行武藝與體能訓練場所，二次大戰後改為監獄員工宿舍，2002年獲指定市定古蹟，市府近年拆宿舍隔間以檜木重新裝修。

演武場分為本家、南附屬家及北附屬家3大部分建築，其中作為武藝訓練所的南側「柔道場」、北側「劍道場」下方，均置有一個半埋於土中的陶甕，為內部聲音反射的重要裝置，增加道場訓練聲響。市府文化局整修期間，保留道場下增加回聲的陶甕及給予緩衝的彈簧，並特別以玻璃隔間展示，是開放後民眾造訪最有趣的可看點。

市長林智堅說，他上任後透過「給予身份、修復、活化」等三部曲，讓古蹟、歷史建築重生，其中修復古蹟列為重點，新竹州圖書館、南大路警察局宿舍及新竹州警察局高等官舍陸續完工，進士第、日本海軍第六燃料廠新竹支廠、將軍村等則正在修復。

文化局長張馨之說，新竹少年刑務所演武場修復完成，並已拆除圍籬，11日起正式開館，開館時間為周二至周日早上9點至傍晚5點。首檔展覽將有2大主題，分別為「演武•新生－竹少年刑務所演武場古蹟修復展」呈現演武場的前世與今生、建築特色、空間場域、演武場與刑務所歷史建築群以及建築修復歷程等，值得一提的是，演武場修復過程中保存了許多原舊木料，門窗及地板都藏有驚喜，等待愛好者前往探究發現。

另，「竹塹城散策三部曲」特展以「走動篇」作為首部曲，從貼近民眾生活的建築切入，以歷史時間軸做區分，將展覽設計為桌遊般場景，邀請民眾走動參觀。詳情請上文化局官網 https://culture.hccg.gov.tw 查詢，洽詢專線03-5425079。