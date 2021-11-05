與文面國寶結緣 大千投入偏鄉醫療20年今啟動遠距服務

苗栗縣泰安鄉南三村地處偏遠、醫療資源嚴重不足，大千綜合醫院25年前從認養文面國寶開始投入偏鄉醫療，20年前並承接中央健保署IDS計畫，院方上午辦成果展並同步啟動泰安遠距醫療服務，透過象鼻衛生室醫師操作五官鏡、超音波等器材，讓遠在苗栗市的專科醫師可同步看診，藉此大幅減輕民眾長途奔波就醫之苦。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、中央健保署長李伯璋及地方各界上午參加大千IDS計畫20周年成果展，並啟動大千遠距醫療服務，現場並進行皮膚科、耳鼻喉科、肝膽腸胃科遠距醫療會診連線。苗栗衛生局指出，肝膽腸胃科遠距會診是全國率先實施。

大千院長徐千剛表示，大千與泰安鄉結緣源於1996年認養文面國寶，過程中深刻體驗山地醫療缺乏，因此2001年院方就肩負起健保山地離島醫療給付效益提升計畫（IDS）執行責任，設置象鼻衛生室，提供急診、專科巡駐診、預防保健篩檢、兒童早療、居家醫療、慢性病個案管理、早安門診、免費交通車接送等服務，今年配合遠距醫療計畫，從皮膚科、耳鼻喉科開始進行連線，另外泰安鄉居民罹患B、C肝炎比例較高，原本下階段才進行的肝膽腸胃科也加入第一階段連線，與居民一同對抗肝炎。

健保署指出，泰安是苗栗唯一的山地鄉，面積佔全縣1／3，但鄉內僅3家西醫診所，大千與泰安鄉衛生所組團隊加入健保署IDS計畫，深耕偏鄉醫療服務，象鼻衛生室提供24小時多元專科駐診及巡迴醫療，每月服務1078人次，南三村幼兒園也設置早療服務中心，提供0至6歲學齡前兒童早療及轉介追蹤，健保署每年在泰安鄉IDS額外投入1500多萬元，民眾滿意度高達97%。