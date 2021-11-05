父被爆擁違建出租套房 議員兒挺市府依法排拆

桃園市議員余信憲被媒體《周刊王》爆料父親名下有棟違建出租套房，有民眾向桃園市建管處檢舉，但遲無下文，質疑公部門是考量屋主身分敏感，所以未立刻拆除；建管處強調，市府對既存違建均一視同仁，按順序分期分類排拆，絕無特權。余信憲則表示，違建是父親10幾年前購屋時就有的既存違建，絕無關說護航，也支持依法排拆。

爆料民眾向周刊指出，余信憲父親名下的出租套房位於桃園市政府附近，建物登記是2層樓，實際蓋到6樓，3樓以上明顯違建，而且其中多為出租套房，安全堪慮。爆料民眾質疑出租套房事涉公安，屬優先查報拆除個案，但市府未依法執行。

其實，爆料民眾向周刊投訴前，曾在桃園市政府門口拉布條抗議，但建管處認為是挾怨報復，余信憲則認為整件事與明年地方選舉有關。

建管處表示，施工中的違建才屬於即報即拆，老舊既存違建則是分期分類排拆，除非社區區分所有權人開會決議及法院判決，才會列優先拆除。爆料民眾自己占用社區屋頂做出租套房，經區權會決議及法院判決，10月8日被拆，而余父的建物是透天厝，無區分所有權人，因此列排拆。

建管處強調，對於既存違建的處理方式均一視同仁，絕無特權。爆料民眾因認為自家違建被拆是余家所害，所以挾怨報復，到處檢舉抗議。

余信憲表示，該房產是父親10幾年前合法購買，是既有違建，當時他才高中畢業。對於媒體報載影射他施壓市府，已提告加重誹謗罪。

余信憲也說，選舉要到了，難免會有人想興風作浪，藉由打擊他人圖自己的政治利益。另外，他已明確向父親表示「即使是自己親戚，也絕對不會護航任何情事」，支持市府依法行政。