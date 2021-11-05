台中第13期疫苗今開打！莫德納剩3萬劑 衛生局:分流打

第13期疫苗今天起到12日開打，台中市今起在合約院所同步開打AZ、BNT疫苗，有的醫院早上打AZ疫苗、下午打BNT分流施打，也有只打AZ疫苗；診所今天打BNT，另有受理12期剩下約4萬劑莫德納疫苗，民眾擔心會不會混打、打錯疫苗。台中市衛生局說，第13期、第12期剩餘3萬多劑疫苗都分流施打，請民眾依指定時間到打。

台中市衛生局說，第13期BNT疫苗在台中市43家合約醫院、378家合約診所開打，另10日到12日加碼在45處快打站接種；AZ疫苗在43家合約醫院、8日及9日加開台中市45處快打站。