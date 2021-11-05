黑糖、柿餅產業飄香 竹縣新城奪銀牌農村、旱坑拿銅牌

全國「第二屆金牌農村競賽」結果出爐，新竹縣寶山鄉新城社區將農村企業化開發出黑糖爆漿包等產品、新埔鎮旱坑社區也致力推動柿餅產業六級化，分別榮獲銀牌農村及銅牌農村殊榮，新竹縣長楊文科與有榮焉，各頒6萬元及3萬元獎勵金與獎座肯定。

縣府農業處指出，本次全國共有784個農村社區參與競賽，經過縣市政府及農業委員會的審慎評審後，共23處農村社區進入決賽，最後競賽結果出爐有5處金牌農村、5處銀牌農村和9處銅牌農村，行政院農委會預定於11月16日舉辦頒獎典禮。

榮獲銀牌農村的寶山鄉新城社區，主要種植柑橘、甘蔗、綠竹筍等農產，因鄰近竹科園區，年輕勞動力出走，為扭轉傳統農村的頹勢，社區2013年通過農村再生計畫後，透過政府資源協助找回傳統的黑糖產業，還開始復耕甘蔗並鼓勵友善耕種，開發出黑糖爆漿包等多元黑糖加工製品，並開發系列「農村體驗遊程」，將社區傳統甘蔗產業打造六級化的經營模式。

寶山新城社區發展協會更成立「新城風糖公司」，透過農村企業化的經營模式，創造在地回饋機制，希望讓人回流到農村；執行長王翎鳳說，秉持對社區及土地的熱愛還有認同感，將持續發展農村經濟，下次再拚金牌。

榮獲銅牌農村的新埔鎮旱坑社區以柿餅特色聞名全台，2014年核定農村再生計畫以來，致力發展柿餅教育園區，除供應柿餅、柿干、柿霜等製品外，也提供產業及生態導覽解說、柿染DIY體驗、戶外教學行程規畫等，各農場結合柿染工坊的柿染提袋、柿染包、柿染手工書、柿染藝品等體驗活動，豐富旱坑社區產業六級化的願景。