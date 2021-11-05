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竹縣府推3款Q版紀念戳章 歡迎旅人來集章

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣政府發揮巧思設計3款紀念戳章，歡迎大家來集章。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府發揮巧思設計3款紀念戳章，歡迎大家來集章。圖／新竹縣政府提供

疫情趨緩加上五倍劵效應，國內各風景點都出現出遊人潮。新竹縣政府有鑑於集章是很多人記錄旅行的方式，即日起推出3款Q版的紀念戳章，放置在縣府大廳服務台前方，開放旅人自由蓋印，新竹縣長楊文科也廣邀民眾來竹縣走走，體驗好山好水好風情！

縣府行政處長邱俊良說，這次共推出3款造型紀念戳章，戳章圖案為手繪超萌系列插圖，有Q版的楊文科縣長、竹縣吉祥物皮皮獅、客家桐花、竹子以及經典客家語言，此外還可標註來訪日期，在蓋印集章的同時，認識新竹縣的文化特色並增添旅遊記憶。

除了可到竹北市光明六路10號的新竹縣政府地址蓋章，鄰近的新竹縣政府文化局縣史館、圖書館、新瓦屋客家文化保存區也都有特色的紀念戳章可蓋。

縣府也歡迎民眾可順便到竹北市東興圳水圳公園、AI智慧園區公園等一遊，是最近親子遊憩的熱門去處，蓮花寺步道和鳳崎落日步道則是休閒健身好選擇，新月沙灣11月6日舉辦灘玩新月音樂晚會，歡迎來竹北玩。

新竹縣政府發揮巧思設計3款紀念戳章，歡迎大家來集章。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府發揮巧思設計3款紀念戳章，歡迎大家來集章。圖／新竹縣政府提供

新竹 楊文科 北市

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