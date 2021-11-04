竹縣衛生所誤打過期流感疫苗 衛生所人員全遭記過

新竹縣某衛生所日前誤將過期的流感疫苗替4名幼童接種，衛生局今召開考績委員會進行懲處，衛生所內5人通通遭記過處分，分別被處申誡到小過不等，所幸這起事件並未造成該4名幼童身體上的後遺症傷害，否則非僅僅記過可論處。

據新竹縣衛生局考績委員會公布的懲處結果，衛生所內的5人，其中2名護理師因負責管理疫苗和實際執行接種，而被各記1支小過，其餘2名護理師，因負責登錄疫苗使用狀況而被分別記2支及1支申誡，衛生所主管則是被記2支申誡。

據了解，這批今年8月過期的流感疫苗，一共有9支剩餘而未被銷毀，其中4支在10月14日被用於施打在幼童身上，隔天衛生所登錄疫苗時才發現出包，當下則通知家長觀察，並於2周後陸續補打今年的流感疫苗。

衛生局表示，已經要求新竹縣其他各衛生所及醫療院所都要引以為戒，強化且落實基本的疫苗管理工作，不過仍希望各界能對疫情期間辛苦替大眾服務的醫護人員多給予鼓勵，不要因個案事件失去信心。