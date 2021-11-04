橫跨3縣市 桃市府爭取劃設北橫國家風景區

桃園市長鄭文燦今天表示，將向中央爭取劃設「北橫國家風景區」，橫跨桃園、新北及宜蘭，成為全國第14個國家風景區；桃園風管處表示，已完成評鑑報告，正積極與中央溝通。

鄭文燦今天主持市政會議時，聽取桃園市政府觀光旅遊局簡報「劃設北橫國家風景區專題報告」後表示，市府將向中央爭取劃設北橫國家風景區，成為全國第14個國家風景區，並結合原住民族委員會、行政院農業委員會林務局、交通部觀光局的力量，成立北橫國家風景區管理處。

鄭文燦表示，北橫國家風景區將以台7線為核心，分為大溪三層、羅浮、巴陵及棲蘭遊憩系統，橫跨桃園、新北及宜蘭3縣市，擁有溯溪、露營、部落旅遊等豐富資源，是戶外活動勝地。

鄭文燦指出，北橫國家風景區的設置面臨3項課題，首先，行政院在民國95年核備「國家風景區設置情形與檢討報告」，提出除了已成立的13處國家風景特定區，原則上不再設置新的國家風景特定區；第2，依據「原住民基本法」，需取得劃設範圍內1/2部落會議同意；第3，北橫地區管轄單位很多，計畫推動需要新增統籌單位來協調管理。

桃園市副市長李憲明表示，桃園是少數未設有國家風景區的縣市，北橫國家風景區具備條件，若劃設國家風景區可獲得觀光局以觀光發展基金支持建設預算。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，全國有13個國家風景區、9座國家公園及1座國家自然公園，但從北海岸到陽明山以南、新竹縣以北是被忽視的一塊區域，因此提出北橫國家風景區劃設計畫。

楊勝評也說，從民國95年行政院命令發布至今，觀光環境變化很大，加上疫情影響，民眾戶外旅遊的需求提高，現在是很好的爭取時機，希望行政院能重新檢視整體的觀光發展政策。

桃園市政府風景區管理處長廖育儀表示，北橫國家風景區劃設範圍包含大溪區4119公頃、復興區3萬814公頃、新北市三峽區6107公頃、宜蘭縣大同鄉5221公頃，總面積約4萬6261公頃。

廖育儀說，市府歷經2年資源調查盤點，舉辦地方座談會及訪談，獲得大溪、復興、新北及宜蘭地方鄉親的支持；目前桃市府已完成評鑑報告，正積極與中央溝通，突破新增風景區的規定後，再送觀光局評鑑，若通過評鑑，還須取得60個部落會議過半同意，才能正式成立北橫國家風景區管理處。