新竹縣4幼童誤打過期流感疫苗 衛生所5人遭懲處

中央社 / 新竹縣4日電
新竹縣一家衛生所日前錯將已屆有效期2個月的流感疫苗，接種在4名幼童身上，新竹縣政府衛生局今決議，懲處5人。示意圖／Ingimage
新竹縣一家衛生所日前錯將已屆有效期2個月的流感疫苗，接種在4名幼童身上，新竹縣政府衛生局今決議，懲處5人。示意圖／Ingimage

新竹縣一家衛生所日前錯將已屆有效期2個月的流感疫苗，接種在4名幼童身上，新竹縣政府衛生局今決議，懲處5人。

竹縣衛生局長殷東成向中央社記者表示，衛生所人員坦承管理鬆散，才造成應銷毀的疫苗而未被銷毀，意外發生誤打。

他說，這次懲處決議，該衛生所一名主管2次申誡，另外4名護理人員，則依照情節輕重，其中2人記過1次、剩餘2人分別申誡2次，與申誡1次。

殷東成表示，這次誤打的流感疫苗，已屆有效期2個月，對人體較無預防效力，但不會有不良影響。目前經過追蹤觀察，4人並無出現不良反應，也已陸續重新接種。

殷東成表示，有疏失就要懲處，不過，由於現今為疫苗接種高峰期，仍鼓勵該所，務必要遵守疫苗接種原則，審慎、細心為民眾接種疫苗。

流感疫苗 衛生所 新竹

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