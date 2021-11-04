桃園挺文創送看電影 喜樂時代影城邀憨兒觀影

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，民眾到市內7大藝文場館消費累計滿800元以上（可跨館消費），其中1筆消費使用紙本振興5倍券消費，憑發票或收據可免費兌換電影票1張。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦表示，民眾到市內7大藝文場館消費累計滿800元以上（可跨館消費），其中1筆消費使用紙本振興5倍券消費，憑發票或收據可免費兌換電影票1張。記者翁唯真／攝影

環球購物中心桃園A19自今年9月30日開始試營運，每到假日總吸引許多人上門，市府也為振興受疫情衝擊的影城業者，搭配中央振興5倍券推出「桃園挺文創送你看電影」活動，喜樂時代影城也特地舉辦獲得2021年坎城世界影展最佳紀錄片「老鷹之手」公益放映活動，邀請桃園市真善美基金會的憨兒們一同觀賞。

桃園市長鄭文燦今天前往環球購物中心A19的喜樂時代影城，以實際行動持桃園挺文創送你看電影振興方案兌得電影票觀看電影，他說， 將電影院選在青埔相當好，而且從下午到晚上都有不同年齡層的客群，加上年輕人也認為參加文化活動不須跑台北，桃園在地就相當豐富。

鄭文燦指出，民眾到市內7大藝文場館，包含桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町、馬祖新村、大溪木藝生態博物館及桃園展演中心-XPlus，消費累計滿800元以上（可跨館消費），其中1筆消費使用紙本振興5倍券消費，憑發票或收據可免費兌換電影票1張；本次參與活動的七大影城有喜樂時代影城桃園A19店、八德國賓影城、統領威秀影城、美麗新台茂影城、桃園新光影城、中壢威尼斯影城及星橋國際影城，電影票每周六、日限量發放50張，活動將持續至電影票兌完為止。

桃園市藝文振興4大方案有鼓勵進劇場贈送電影，桃園挺文創送你抵用券、支持獨立書店，好康再加碼桃園好市乘雙劵，活動詳情可到市府文化局臉書粉絲專頁https://reurl.cc/QdVnNb或桃園市政府文化局官網防疫專區https://reurl.cc/20lM86查詢。

桃園市長鄭文燦今天前往環球購物中心A19的喜樂時代影城，以實際行動持桃園挺文創送你看電影振興方案兌得電影票觀看電影。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今天前往環球購物中心A19的喜樂時代影城，以實際行動持桃園挺文創送你看電影振興方案兌得電影票觀看電影。記者翁唯真／攝影

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