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屏東挖眼案犯嫌出院 涉殺人重罪「恐有再犯之虞」被聲請羈押

失控的網路事件 桃園青年局辦講座報名參加可抽獎

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府青年局辦失控的網路世界，報名參加可抽大獎。圖／桃市府青年局提供
桃市府青年局辦失控的網路世界，報名參加可抽大獎。圖／桃市府青年局提供

人手一機的自媒體時代，讓網路霸凌及肉搜隱私的事件，天天上演，而因這些事件受傷害的年齡層更是逐年下降，桃市府青年事務局今年辦理一系列的網路公民素養活動，喚起青年以及高度使用網路族群對網路素養議題的關注及反思。

青年局自去年開始舉辦，首場校園沙龍講座前進桃園光啟高中，邀請人氣公民老師黃益中及iWIN網路內容防護機構專案講師，分別針對網路霸凌及網路隱私，以實際案例與同學分享及互動。緊接著第2場校園沙龍將於11月16日至中原大學辦理，邀請具心理學背景的Podcaster海苔熊，期待與會的學子均能對網路霸凌及安全有更深層的認知與體悟。

線上沙龍講座「公審時代下的鍵盤殺手」則將於11月17日線上開講，特邀Youtuber黃小愛、人氣百大Podcaster劉千嫚一同探討酸民文化及面對網路霸凌事件的心境轉化，活動將以Google meet線上會議方式進行，歡迎全民共同參與這堂網路世代必修的公民課。

壓軸推出的核心論壇「網路公民素養論壇：1211心靈包廂」12月11日於青年局展演廳舉辦，邀1件襯衫創辦人黃山料、跨性別網紅Youtuber娘娘及iWIN網路內容防護機構的專業講師齊聚以多元觀點討論網路現象。

活動即日起開放報名，參加論壇活動還有機會抽中多項好禮，活動當天也將同步於青年局臉書粉絲專頁進行直播，不論線上或實體參與。相關訊息可查詢網頁https://tyyoungnet.tw/

網路霸凌 青年

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