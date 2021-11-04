桃園夜間接種疫苗明晚開打 9日自辦莫德納第2劑今起預約

桃園市長鄭文燦今天下午主持防疫專案會議及市政會議，說明現行第13期疫苗接種進度，他表示，為方便民眾接種疫苗，明天（5日）開放夜間接種時段，從晚上5時30分至8時30分，在42處接種站提供AZ疫苗施打，另市府9日將自辦莫德納疫苗第2劑接種，只要8月26日前打過第1劑者今天起可到市政府表單預約。

鄭文燦表示，桃園各種疫苗接種至今，第1劑人口涵蓋率達77.75% ，遠高於全國74%，第2劑人口涵蓋率已達33.37%略低於全國，桃園現在是第2劑施打高峰期，相信涵蓋率很快會超過全國，現在正展開第13期疫苗施打中。

為讓上班族接種方便，市府明天開放夜間接種時段，明天晚上5時30分至8時30分，全市42處社區接種站，提供AZ疫苗接種，本月12日晚上開放BNT疫苗施打，希望上班族利用周五晚間時間接種後，周六日放假，有助提高接種意願，早日達到2劑接種7成目標。