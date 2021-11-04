林智堅獲邀台灣美國商會演講 談大新竹升格提升競爭力

新竹市長林智堅今天下午獲邀到台北出席台灣美國商會演講，他以「宜居、創新、永續」3大主軸分享新竹經驗，也再度分享推動大新竹合併升格的原因。會中外商提問若成真將優先推動什麼事？林回，將擬定上位計畫、文化縫合並要解決新竹交通問題。

林智堅今天獲台灣美國商會邀請出席演講，台灣美國商會長金奇偉、執行長魏立安也與會，他也在會中首度亮相剛出版的市政專書「新竹市跳級生」。今天演講，林智堅回顧參選初衷，表示當時秉持想要改變故鄉的心，即使勝選可能性僅1％，都得嘗試。

林智堅說，自己身為土生土長新竹人，上任後決心改變這座城市，也觀察到新竹有獨特的城市DNA「三高一低」，所得高、出生率高、教育水平高，根據最新調查，新竹民眾平均月薪4.2萬元，超過台北、全國最高，這座城市很不一樣，創新也特別重要。

因此，林智堅說，他上任後秉持創新與堅持，每周舉辦馬拉松式的「重大建設會議」，市府跨局處、設計團隊、建築團隊共同參與，重大工程都由這會議催生出來，如推動動物園再生計畫、大新竹兒童醫院、新校園運動、進擊的公園與美學城市。

林智堅也提及，自己近月拋出大新竹合併升格，主因大新竹創稅1920億元，排名全國第五，統籌分配稅款卻分配不到2%，但大新竹需要更多資源與建設，讓竹科半導體產業發展在國際更有競爭力，也讓城市發展更好。

有廠商發言肯定大新竹合併升格，認為現今科技產業也面臨人才外流問題，大新竹合併升格，將有助於留住優秀人才。

在場外商也提問，大新竹合併升格未來若成真，市長最優先該做的事情為何？林智堅市長答三點，第一要有上位計畫，規畫兩座城市未來的發展，在產業、經濟、教育、環境等面向更整體的發展，第二要以文化角度去重新縫合兩座城市，最後回到人的需求，最首要的是交通塞車問題，是很多人的夢魘，因此交通是立即要解決的問題。