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逃生梯推滿雜物 湖口北美大樓環境惡劣嚇呆稽查小組

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北美大樓屋齡約有40年，低樓層完全處於缺乏養護的狀態，僅1樓有出租給店家做生意。記者巫鴻瑋／攝影
北美大樓屋齡約有40年，低樓層完全處於缺乏養護的狀態，僅1樓有出租給店家做生意。記者巫鴻瑋／攝影

就怕高雄城中城悲劇在新竹上演，新竹縣府今天組聯合稽查小組前往位於湖口鄉達生路上的北美大樓進行突襲檢查，沒想到實際入內才發現安全環境惡劣，連逃生通道都被擅改以水泥封死，驚呆所有在場人員，縣府人員坦言如果一旦發生火警，住戶恐怕無處逃生，將積極要求所有權人限期改善。

這棟樓高10層樓的北美大樓，屋齡約有40年，過去是北美大戲院所在地，但戲院自1996年停業後，其所處的5樓以下含商場就處於荒廢狀態，僅1樓出租給服飾店還有營業，其餘原本商場樓層則全部以鐵門或水泥封死，避免遭遊民入侵。

不過北美大樓實際在6樓到9樓被隔為出租套房，居住大量人口，每層樓至少居住30間套房，幾乎每間都是1個家庭，甚至不少是帶著年幼孩子的家庭，也有許多是經濟狀況不佳的中老年夫妻或單身青年，因為看準這邊套房月租相比新竹其他地區便宜，且就位於湖口車站前、交通方便而選擇居住在此，可是轄區警方竟然對於實際有多少人居住毫無掌握，僅表示將會再與房東要名冊建檔紀錄。

聯合稽查小組今天突擊檢查時，因低樓層廢棄商場完全封死不得其門而入，聯繫產權所有權人也聯繫不上，只好暫時擱置安檢，僅靠著高樓層套房住戶的協助，才順利進入9樓確認消防設施是否正常作動。

可是令人意外的是，縣府工務處核對北美大樓結構圖，發現多處逃生通道遭到擅改，3處逃生梯都出現遭水泥封死的問題，其中一道逃生梯更是被改建成儲藏倉庫，堆放大量住戶的私人物品及修繕工具，讓隨隊警消看了直搖頭，另外一道則是從高樓層下到5樓就被鐵門封死。

住戶唯一能對外逃生的通道，是位於大樓後方，疑似被高樓層房東擅自在1、2樓樓梯間之間敲除外牆，並增設鐵門出入，但該處逃生梯卻堆滿家具，還被遊民寄居，滿地除了有棉被，更有大量菸頭，如不慎因遊民吸菸造成火警，高樓層住戶恐怕唯一生機就會被大火及濃煙吞噬，消防人員檢查消防設備還發現樓層消防栓因為幫浦年久失修已經無法使用，一旦火警將增加住戶第一時間自救難度。

縣府表示，因大樓所有權人暫時聯繫不上，除了針對消防安檢缺失事後進行開單處罰，還會就今天所發現的違規，包含建築結構被改動、樓梯間被水泥封死等問題，積極要求所有權人限期改善，否則將持續開罰，必要時也會輔導所有權人，同時加強住戶消防安全宣導。

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頂樓對外逃生門全被鐵板封死，僅留一處鐵門可到天台，但平時也是上鎖狀態。記者巫鴻瑋／攝影
頂樓對外逃生門全被鐵板封死，僅留一處鐵門可到天台，但平時也是上鎖狀態。記者巫鴻瑋／攝影
位於湖口鄉達生路上的北美大樓，遭發現嚴重消防安全缺失，一旦發生火警恐釀嚴重傷亡。記者巫鴻瑋／攝影
位於湖口鄉達生路上的北美大樓，遭發現嚴重消防安全缺失，一旦發生火警恐釀嚴重傷亡。記者巫鴻瑋／攝影
因結構歷經多年更改，許多廢棄空間都變成雜物間。記者巫鴻瑋／攝影
因結構歷經多年更改，許多廢棄空間都變成雜物間。記者巫鴻瑋／攝影
逃生梯被水泥牆封死，稽查小組見狀直搖頭，直呼一旦發生火警住戶恐難以逃生。記者巫鴻瑋／攝影
逃生梯被水泥牆封死，稽查小組見狀直搖頭，直呼一旦發生火警住戶恐難以逃生。記者巫鴻瑋／攝影
縣府人員核對大樓平面結構圖，發現多處遭到擅自更改。記者巫鴻瑋／攝影
縣府人員核對大樓平面結構圖，發現多處遭到擅自更改。記者巫鴻瑋／攝影
樓梯間被擅自以鐵皮封死改成儲藏間，堆放大量雜物。記者巫鴻瑋／攝影
樓梯間被擅自以鐵皮封死改成儲藏間，堆放大量雜物。記者巫鴻瑋／攝影
北美大樓屋齡約有40年，此處為地下車道出入口，低樓層完全處於缺乏養護的狀態。記者巫鴻瑋／攝影
北美大樓屋齡約有40年，此處為地下車道出入口，低樓層完全處於缺乏養護的狀態。記者巫鴻瑋／攝影
大樓消防設備因年久失修已經完全故障，各樓層消防栓完全無水可用。記者巫鴻瑋／攝影
大樓消防設備因年久失修已經完全故障，各樓層消防栓完全無水可用。記者巫鴻瑋／攝影
北美大樓屋齡約有40年，低樓層完全處於缺乏養護的狀態，僅1樓有出租給店家做生意。記者巫鴻瑋／攝影
北美大樓屋齡約有40年，低樓層完全處於缺乏養護的狀態，僅1樓有出租給店家做生意。記者巫鴻瑋／攝影

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