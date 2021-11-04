苗縣府慰勞衛生所防疫人員 吸收管銷費用全額發獎勵金

國內今年5月爆發新冠肺炎疫情，各鄉鎮市衛生所人員面對有史以來最多且最複雜的疫苗接種任務，但都堅守崗位全力守護鄉親健康，苗栗縣長徐耀昌上午頒發18鄉鎮市衛生所共335萬元獎勵金慰勞第一線工作人員，肯定大家攜手防疫的貢獻。這筆獎勵金由中央核撥，規定4成要作為管銷費用，但衛生所部分縣府決定全數吸收，全額核發防疫人員獎勵金，表達肯定與支持。

苗栗縣衛生局指出，全縣基層355家診所與18鄉鎮市衛生所，獲中央核撥5、6月獎勵金總計7195萬元。

徐耀昌上午率同衛生局長張蕊仙，頒發鄉鎮市衛生所防疫獎勵金335萬元，由苗栗市衛生所主任謝美倫代表受獎，各衛生所分別可獲15至25萬元獎勵金，依獎勵規定，獎勵金應有60％以上分配給機構內工作人員，但徐耀昌體恤防疫工作的辛勞，特別指示百分百全額核發給各衛生所工作人員，實質鼓舞士氣。

徐耀昌表示，感謝衛生局、衛生所、各醫療院所和相關志工，長期投入防疫的辛勞與貢獻，尤其日以繼夜或犧牲假期協助完成疫苗接種等任務，使縣內疫情獲得有效管控，守護住鄉親的健康。全縣355家健保特約中、西、牙醫診所和鄉鎮市衛生所，依5、6月的開診日數等4大指標計算，共獲中央核發7195萬元獎勵金，對第一線工作人員提供直接且實質的鼓勵。

張蕊仙說，18年前的SARS讓國人記取起教訓，也建立各項防疫系統和制度，如今面對新冠肺炎疫情已近2年，各衛生所團隊戰戰兢兢、日以繼夜守護鄉親健康，大家分工從疫情調查、居家隔離、居家檢疫、實聯制口罩、實聯制QR cord到採檢站、防疫旅館、防疫計程車，歷經2、3級警戒到新冠疫苗接種和1922預約平台等，儘管夾雜民眾焦慮或不安的負面情緒，工作人員總以專業和體貼態度應對，感謝協助防疫的各機關團體、學校、醫療機構、善心人士和志工，還有醫護相關人員的家人，全力配合防疫政策，成為最厚實有力的後盾。