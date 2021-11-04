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動漫迷注意！桃園馬租新村周末辦5G動漫日 林默娘將現身

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
首場5G科技動漫秀即將在本月6、7日於下午4時，於桃園中壢區馬祖新村眷村文創園區登場。圖／桃市府文化局提供
首場5G科技動漫秀即將在本月6、7日於下午4時，於桃園中壢區馬祖新村眷村文創園區登場。圖／桃市府文化局提供

首場5G科技動漫秀即將在本月6、7日於下午4時，於桃園中壢區馬祖新村眷村文創園區登場，將國際知名漫畫家蕭言中繪製的吉吉恐龍，打造成3米高的5G巨獸象徵科技浪潮來襲；5G動漫秀運用5高速傳輸、結合離軸投影技術並搭配漫畫IP，讓漫畫冥戰錄角色林默娘走出虛擬世界。

由桃市府文化局主辦的「馬村5G動漫日-巨獸來襲」活動，運用5G高傳輸、低延遲特性，促使知名漫畫家韋宗成作品冥戰錄中的女主角「林默娘」突破二次元限制，走出虛擬世界與真人互動，達到前所未有的感官體驗；10分鐘的動漫秀活動後，緊接著2場大型動漫歌舞秀，邀請10 組動漫天團，共組臺灣動漫歌舞聯合戰線用動感十足的音樂舞蹈；主題活動Cos 秋漫聚派對邀請10組coser、街頭藝人在草地與大家同歡拍照。

另外在馬祖新村園區的馬幼藝所規畫VR 冒險體驗，展出漫畫家小雪代表作海洋生物超有事，帶上VR設備跟著故事主角遨遊大海、身陷海葵、被鯊魚追趕的奇特歷險；更不能錯過的還有免費 DIY 課程，一起動手做鬼滅之刃紙模和鋼彈模型，更有好逛的30攤的原漫市集。

文化局表示，桃市府與竹市府合作提案「時代創造 創造時代：5G桃竹波TaoChu POP計畫」獲經濟部工業局1.5億經費補助，預計於明年底前進行雙城市間的文化展演串連，透過5G、虛實整合、XR等技術進行10場文化示範展演活動。

文化局 桃園

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