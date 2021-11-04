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竹市年度毛寶貝同樂會來了 13日左岸狗狗公園登場

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市2021毛寶貝同樂會13日將在左岸狗狗公園登場，現場除了有寵物趣味競賽、舞台表演，還有毛寶貝專屬特色市集等多元活動。圖／新竹市政府提供
新竹市2021毛寶貝同樂會13日將在左岸狗狗公園登場，現場除了有寵物趣味競賽、舞台表演，還有毛寶貝專屬特色市集等多元活動。圖／新竹市政府提供

疫情趨緩，新竹市政府今天宣布，竹市1年1度專屬寵物大型活動「2021毛寶貝同樂會」將於13日在左岸狗狗公園登場，現場有寵物趣味競賽、舞台表演，還有毛寶貝特色市集、免費寵物健檢、免費寵物晶片及狂犬病疫苗注射等共20個攤位，歡迎參與。

新竹左岸狗狗公園位於頭前溪畔，面積1.16公頃，市府於今年3月份啟用，公園設有大小型犬運動區、26組狗狗遊戲設施、夜間照明等，還有能歇息的休憩棚椅等貼心設施，開放以來不少飼主帶著愛犬前往奔跑遊戲，也因場地夠大也能安心遛狗、運動。

產發處處長張力可說，2021毛寶貝同樂會將於13日早上11點到下午5點登場，很受歡迎的寵物趣味競賽也將開賽，採網路報名，詳情請洽臉書「2021毛寶貝運動會」。也希望透過活動推廣動保觀念，宣導浪浪「領養、終養、不棄養」，打造友善動物城市。

產發處指出，今年「毛寶貝同樂會」活動，不只能讓毛寶貝運動放電、參加趣味競賽，也歡迎民眾到場體驗新竹頭前溪左岸總長10公里的低碳綠帶休憩區，從頭前溪上游千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸運動公園河濱自行車道、滑板公園、Pushbike滑輪公園、前溪草原，到下游的溪埔子人工濕地、舊港草原。

新竹市2021毛寶貝同樂會13日將在左岸狗狗公園登場，現場除了有寵物趣味競賽、舞台表演，還有毛寶貝專屬特色市集等多元活動。圖／新竹市政府提供
新竹市2021毛寶貝同樂會13日將在左岸狗狗公園登場，現場除了有寵物趣味競賽、舞台表演，還有毛寶貝專屬特色市集等多元活動。圖／新竹市政府提供
新竹市2021毛寶貝同樂會13日將在左岸狗狗公園登場，現場除了有寵物趣味競賽、舞台表演，還有毛寶貝專屬特色市集等多元活動。圖／新竹市政府提供
新竹市2021毛寶貝同樂會13日將在左岸狗狗公園登場，現場除了有寵物趣味競賽、舞台表演，還有毛寶貝專屬特色市集等多元活動。圖／新竹市政府提供

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