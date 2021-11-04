快訊

長庚混打第3劑計畫起跑 羅一鈞回應混打計畫

500元客庄券最後一抽！「唯一一組身分證尾數」出爐快來對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「買爆新竹」消費登錄破1.4億元 退休志工抽中Gogoro

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府推出「買爆新竹」活動開跑將近1個月，民眾憑在竹市店家單筆消費500元以上發票可登錄抽獎。市府統計，迄今消費登錄6.4萬筆、消費金額突破1.4億元。圖為新竹市街景。記者張裕珍／攝影
新竹市政府推出「買爆新竹」活動開跑將近1個月，民眾憑在竹市店家單筆消費500元以上發票可登錄抽獎。市府統計，迄今消費登錄6.4萬筆、消費金額突破1.4億元。圖為新竹市街景。記者張裕珍／攝影

搶攻五倍券商機，新竹市政府推出「買爆新竹」活動開跑將近1個月，民眾憑在竹市店家單筆消費500元以上發票可登錄抽獎。市府統計，迄今消費登錄6.4萬筆、消費金額突破1.4億元，活動將持續到12月底，價值百萬元的休旅車將在年底第3波抽獎抽出。

市府產業發展處指出，從10月8日起，在新竹市可開立電子發票之店家，單筆消費滿額500元含以上即可登錄抽獎。10月到12月將陸續有3波抽獎，獎品有汽車、電動機車、智慧型手機、掃地機器人與商品券等，每人不限登錄筆數，「消費越多抽越多」。

日前第1波抽獎結束，最大獎是1輛Gogoro電動機車，幸運兒是住在香山區已經退休的林先生，他在大潤發消費5000多元參加抽獎，得知自己抽中大獎電動機車，又驚又喜，還笑說自己退休後曾在醫院、市府擔任志工，做善事有福報，幸運中獎很開心。

產發處工商科指出，買爆新竹滿額抽汽車活動持續進行，第2波抽獎時間為11月26日，截止登錄時間為11月24日晚上11點59分，如果第1波沒有中獎，登錄資訊會自動轉入第2波抽獎活動中，代表越早登錄、中獎機會也越大，首波中獎名單已公告在活動網頁。

這次抽獎活動最大獎是價值百萬元的MAZDACX-5，車輛已經展示在市府廣場，連日來吸引不少民眾搶拍。產發處指出，百萬汽車將壓軸在第3波抽獎活動抽出，目前預計12月下旬抽出，歡迎民眾持續到新竹市店家消費，電子發票若存載具，一樣可登錄。

新竹 電子發票 電動機車

延伸閱讀

賞鳥人別錯過！新竹市金城湖6日辦「野鳥趴」

不是奇襲或逆襲！光陽IONEX撼動10月電動機車市場絕非偶然

買機車該選「油車or電車」？內行曝3關鍵秒選它：直接被勸退

Gogoro前進印尼！與GoTo科技集團聯手，啟動智慧電動二輪服務

相關新聞

桃園無經費徵收經國高中校地 欲解編成住宅用地挨轟

桃園市桃園區人口近46萬，卻只有5所公立高中職，沒擠上公立學校的學生，只能到私立學校排隊。市府日前卻向內政部營建署提出變...

動漫迷注意！桃園馬租新村周末辦5G動漫日 林默娘將現身

首場5G科技動漫秀即將在本月6、7日於下午4時，於桃園中壢區馬祖新村眷村文創園區登場，將國際知名漫畫家蕭言中繪製的吉吉恐...

竹縣4幼童打到過期流感疫苗 莊人祥：在釐清為何沒銷毀

新竹縣驚傳某衛生所10月替四名幼童注射公費流感疫苗，卻誤拿過期的疫苗替幼童施打而未發現，隔天經疫苗系統登錄才察覺。疾管署...

竹市年度毛寶貝同樂會來了 13日左岸狗狗公園登場

疫情趨緩，新竹市政府今天宣布，竹市1年1度專屬寵物大型活動「2021毛寶貝同樂會」將於13日在左岸狗狗公園登場，現場有寵...

「買爆新竹」消費登錄破1.4億元 退休志工抽中Gogoro

搶攻五倍券商機，新竹市政府推出「買爆新竹」活動開跑將近1個月，民眾憑在竹市店家單筆消費500元以上發票可登錄抽獎。市府統...

全國第一 竹市第一劑涵蓋率近9成

新冠肺炎疫情趨緩，市長林智堅今指出，竹市第一劑疫苗涵蓋率至今已達88.5%，共40萬475人已完成接種，衝上全國排名第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。