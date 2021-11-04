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「買爆新竹」消費登錄破1.4億元 退休志工抽中Gogoro
搶攻五倍券商機，新竹市政府推出「買爆新竹」活動開跑將近1個月，民眾憑在竹市店家單筆消費500元以上發票可登錄抽獎。市府統計，迄今消費登錄6.4萬筆、消費金額突破1.4億元，活動將持續到12月底，價值百萬元的休旅車將在年底第3波抽獎抽出。
市府產業發展處指出，從10月8日起，在新竹市可開立電子發票之店家，單筆消費滿額500元含以上即可登錄抽獎。10月到12月將陸續有3波抽獎，獎品有汽車、電動機車、智慧型手機、掃地機器人與商品券等，每人不限登錄筆數，「消費越多抽越多」。
日前第1波抽獎結束，最大獎是1輛Gogoro電動機車，幸運兒是住在香山區已經退休的林先生，他在大潤發消費5000多元參加抽獎，得知自己抽中大獎電動機車，又驚又喜，還笑說自己退休後曾在醫院、市府擔任志工，做善事有福報，幸運中獎很開心。
產發處工商科指出，買爆新竹滿額抽汽車活動持續進行，第2波抽獎時間為11月26日，截止登錄時間為11月24日晚上11點59分，如果第1波沒有中獎，登錄資訊會自動轉入第2波抽獎活動中，代表越早登錄、中獎機會也越大，首波中獎名單已公告在活動網頁。
這次抽獎活動最大獎是價值百萬元的MAZDACX-5，車輛已經展示在市府廣場，連日來吸引不少民眾搶拍。產發處指出，百萬汽車將壓軸在第3波抽獎活動抽出，目前預計12月下旬抽出，歡迎民眾持續到新竹市店家消費，電子發票若存載具，一樣可登錄。
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