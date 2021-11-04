全國第一 竹市第一劑涵蓋率近9成

新冠肺炎疫情趨緩，市長林智堅今指出，竹市第一劑疫苗涵蓋率至今已達88.5%，共40萬475人已完成接種，衝上全國排名第一，他感謝市民，即便疫情稍緩仍踴躍接種，共築城市防護網，讓竹市涵蓋率近9成。

林智堅表示，國內疫情嚴峻時，竹市首創建立戶外大型無障礙環境疫苗站，施打量能足，也讓竹市施打率一直都是優等生；針對長者接種疫苗第一、二劑，也都以「造冊通知」，搭配免費疫苗計程車、到宅施打等，目前到宅施打服務仍持續，有需要、臥床不便外出的民眾可申請。

隨著施打年齡下降，考量民眾需彈性施打時間、地點等，竹市五大醫院、基層診所加入接種疫苗，總計有44處可接種新冠肺炎疫苗，不分平日、假日都提供服務，更有體貼上班族的晚診服務。在多元施打地點搭配下，竹市第一劑疫苗涵蓋率已達88.5%，名列全國第一。