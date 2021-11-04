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竹東台泥公園6日辦親子同樂會 還有跳蚤市場文創攤位

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東台泥公園親子同樂會，將有系列活動等民眾參與。圖／鎮公所提供
竹東台泥公園親子同樂會，將有系列活動等民眾參與。圖／鎮公所提供

竹東鎮將在6日於台泥公園舉辦親子同樂會，除了安排舞台表演，還有親子互動遊戲，現場還有20攤的文創攤位及跳蚤市場攤位，不少還是家長帶著孩子販售家中二手商品，讓孩子學習金錢觀念，後續周末還有多場活動，要讓家長帶著孩子能在疫情後出外活動。

鎮公所表示，周六的親子同樂會，有安排一系列精彩的舞台表演，由新竹縣竹東鎮立幼兒園的舞蹈表演打頭陣，將帶來可愛的舞蹈演出，現場還有親子的舞台互動遊戲，還會有帶動跳，以及小丑氣球秀，想讓來參與的孩子都能留下美好的回憶。

活動也提供現場報名雙彩飛行滑機以及波波球體驗，還有融入現場地形的英雄闖關，只要挑戰成功，就能得到限量益智拼圖；活動現場的創意市集，共有20組優質的文創攤位及跳蚤攤位，這次也來了幾組家庭組合，要將自己家裡的二手物品拿出來跳蚤拍賣。

透過跳蚤市場讓孩子賣二手物品，希望能夠藉由孩子們自己當老闆，透過交易學會買賣東西的技巧，更教育孩子要惜物愛物，達到寓教於樂的成果。

鎮長張順朋表示，竹東鎮為了建構適合親子同樂的和諧環境，打造成安心且能夠快樂成長的宜居城鎮，因此舉辦親子同樂的活動，希望所有民眾都能感受到竹東鎮的努力和用心，繼續齊心往更好的宜居環境目標邁進。

親子 文創 創意市集

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