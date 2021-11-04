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獅潭鄉紫爆來襲 首辦仙草花節6日登場

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉今年首辦仙草花節6日登場，義民廟旁種植3分仙草田，花海一片紫色浪漫。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉今年首辦仙草花節6日登場，義民廟旁種植3分仙草田，花海一片紫色浪漫。記者范榮達／攝影

看過仙草花嗎？苗栗縣獅潭鄉今年首辦仙草花節6日登場，特別在義民廟旁種植3分仙草田，花海一片紫色浪漫，鄉公所歡迎遊客來賞花，還有野餐音樂會、在地青年創作特色作品、仙草拓印DIY體驗，小農市集及「樟之細路」小旅行等活動。

獅潭鄉老街仙草知名，鄉公所今年舉辦第一屆仙草花節，公所將持續推廣種植仙草，辦理仙草花節等活動，希望打造成亮點，帶動產業發展，公所指出，仙草於每年清明節左右種植，10月底前採收，11月以後開花，膠質會減少，因此一般是看不到仙草花。

獅潭鄉公所結合在地青年創作辦理獅潭仙草花節，6日在台3線113公里處的義民廟登場，鄉公所特別種植3分地的仙草，花海正值盛開，4座在地青年創作特色作品主題分別是「阿婆ㄟ个碗仙草」、「山居歲月」、「轉屋。豐收」，及「漫遊獅潭·花時光」，提供遊客觀賞及打卡、拍照。

仙草花節活動當天從上午10點到下午4點，還規畫仙草拓印DIY、「樟之細路」走讀體驗，及小農市集等，活動期間拍照上傳IG或FB，且標記「苗栗獅潭仙草花節」，可以到現場服務台兌換消費抵用券。

此外，主辦單位限量推出仙草美食護照價值350元，憑券可到指定店家兌換冰心芋圓仙草凍、仙草雪花冰、仙草茶、仙草奶酪，及仙草霜淇淋等5項冰品，還有店家提供的滿額抵用券可以使用。

苗栗縣獅潭鄉今年首辦仙草花節6日登場，義民廟旁種植3分仙草田，花海一片紫色浪漫。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉今年首辦仙草花節6日登場，義民廟旁種植3分仙草田，花海一片紫色浪漫。記者范榮達／攝影

青年 DIY 冰品

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