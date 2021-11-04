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請儲水備用 桃園坪頂11/23施工 龜山4501戶停水11小時

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龜山區大湖、公西里及附近街道本月23日下午起停水11小時，請民眾儲水備用和節約用水。記者曾增勳/攝影
桃園市龜山區大湖、公西里及附近街道本月23日下午起停水11小時，請民眾儲水備用和節約用水。記者曾增勳/攝影

台灣自來水公司第2區管理處本月23日行龜山區文化二路34巷16號前管線斷管連絡工程施工，桃園市府經發局今天表示，因應該工程施工，龜山區大湖里及附近街道、公西里等街道等4501戶住家，預定23日下午1時至晚上24時止，實施停水或水壓降低11小時，提醒民眾預先儲水備用，並請節約用水。

市府經發局表示，自來水公司將在龜山區文化二路管線施工，本月23日下午1時到深夜24時，實施停水區域包括龜山區大湖里及文興路、文化二路、文二三街、文化三路、文二一街、復興街、龜山一路、忠義路二段、復興一路、文三三街、文三一街、文三二街、大湖一路（以上含巷弄街），總共約4221戶。

另外，實施水壓降低區域，包括龜山區公西里及大湖路、大湖一路106巷、復興街、忠義路二段（以上含巷弄街），總共約280戶。

經發局表示，提醒市民預先在停水前6小時儲水備用，並請節約用水，避免快到停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，若有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。

停水 桃園

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