中油李順欽4面向談三接 環團發聲明反駁

藻礁公投持續發燒，中油總經理兼代理董事長李順欽說明4面向興建三接的重要性，包含絕對沒有替代方案、興建三接才能符合8、9號機組需要用氣時程等；對此，藻礁公投推動聯盟今發聲明回應指出，大潭電廠8、9號機較三接早2、3年啟用，顯有其他氣源，還有經濟部文宣顯係惡意誤導名眾。

李順欽表示，只有興建三接，才能及時符合新增的8號、9號機組需要用氣的時程；藻礁公投推動聯盟反駁，大潭8、9號機預計明後年啟用，較三接提早顯有三接以外的其他氣源，加上中油一、二接均擴建中，台電五接也興建中。

李順欽指出，環評通過時工業港還沒被質疑，但環團還是不滿意，後來把問題聚焦在海域，於是再推出再外推方案；藻礁公投推動聯盟表示，三接包含觀塘工業港與工業區2個開發案，環團於環評階段一再請求三接遷址，質疑範圍當然包含工業港。

李順欽還說，新的接收站若蓋在北部，可以區域平衡、分區供電、相互備援；藻礁公投聯盟指出，一接位於高雄永安港、二接及五接位於台中港，而高雄及台中均有管線可相互備援，並均可輸氣到大潭電廠，加上學者莊秉潔教授曾指出，觀塘冬季風浪大，天然氣船進出不易，如供氣不順冬季空污嚴重時，反而需再啟動老舊燃煤電廠。

李順欽最後點出，三接外推方案環差資料，水深超過18公尺仍有藻礁；藻礁公投推動聯盟表示，三接外推方案環差報告，不僅開發範圍多處有藻礁，部分水深超過18公尺的鑽探點位也確認有藻礁，迴船池預定地有2個鑽探點位，深度分別僅16.9公尺、17.52公尺，若不浚挖深度不足，迴船時卡住，豈不成為廢港？