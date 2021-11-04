快訊

基本工資補貼拍板 9、10月營業額衰退20％可申請

柯文哲怎麼投四大公投？「藻礁投賭爛票、一定不讓萊豬進」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油李順欽4面向談三接 環團發聲明反駁

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
藻礁公投推動聯盟指出，三接遷址若需增設海管，理當比照相同條件設置。圖／藻礁公投推動聯盟提供
藻礁公投推動聯盟指出，三接遷址若需增設海管，理當比照相同條件設置。圖／藻礁公投推動聯盟提供

藻礁公投持續發燒，中油總經理兼代理董事長李順欽說明4面向興建三接的重要性，包含絕對沒有替代方案、興建三接才能符合8、9號機組需要用氣時程等；對此，藻礁公投推動聯盟今發聲明回應指出，大潭電廠8、9號機較三接早2、3年啟用，顯有其他氣源，還有經濟部文宣顯係惡意誤導名眾。

李順欽表示，只有興建三接，才能及時符合新增的8號、9號機組需要用氣的時程；藻礁公投推動聯盟反駁，大潭8、9號機預計明後年啟用，較三接提早顯有三接以外的其他氣源，加上中油一、二接均擴建中，台電五接也興建中。

李順欽指出，環評通過時工業港還沒被質疑，但環團還是不滿意，後來把問題聚焦在海域，於是再推出再外推方案；藻礁公投推動聯盟表示，三接包含觀塘工業港與工業區2個開發案，環團於環評階段一再請求三接遷址，質疑範圍當然包含工業港。

李順欽還說，新的接收站若蓋在北部，可以區域平衡、分區供電、相互備援；藻礁公投聯盟指出，一接位於高雄永安港、二接及五接位於台中港，而高雄及台中均有管線可相互備援，並均可輸氣到大潭電廠，加上學者莊秉潔教授曾指出，觀塘冬季風浪大，天然氣船進出不易，如供氣不順冬季空污嚴重時，反而需再啟動老舊燃煤電廠。

李順欽最後點出，三接外推方案環差資料，水深超過18公尺仍有藻礁；藻礁公投推動聯盟表示，三接外推方案環差報告，不僅開發範圍多處有藻礁，部分水深超過18公尺的鑽探點位也確認有藻礁，迴船池預定地有2個鑽探點位，深度分別僅16.9公尺、17.52公尺，若不浚挖深度不足，迴船時卡住，豈不成為廢港？

藻礁公投推動聯盟最後說，依協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書內容，現有天然氣海管佈設條件均佈設於西部離岸約 10 公里近海海域，水深 30至50 公尺的沙質海床 ，三接遷址若需增設海管，理當比照相同條件設置，不應故意穿越藻礁，經濟部文宣顯係惡意誤導民眾，其心可議。

藻礁公投推動聯盟表示，大潭8、9號機預計明後年啟用，加上中油一、二接均擴建中，台電五接也興建中。圖／藻礁公投推動聯盟提供
藻礁公投推動聯盟表示，大潭8、9號機預計明後年啟用，加上中油一、二接均擴建中，台電五接也興建中。圖／藻礁公投推動聯盟提供

三接 藻礁 公投

延伸閱讀

中油李順欽：秉持科學良心 三接絕對沒有替代方案

圖書館藻礁特展遭質疑反公投教育 桃市府：與事實不符

蔡總統上高中生論壇指「三接外推5公里」 環團怒斥

藻礁議題陳亭妃點出民進黨兩大神主牌 陳吉仲：藻礁外推達雙贏

相關新聞

中油李順欽4面向談三接 環團發聲明反駁

藻礁公投持續發燒，中油總經理兼代理董事長李順欽說明4面向興建三接的重要性，包含絕對沒有替代方案、興建三接才能符合8、9號...

億元住宅區不賣做公園 苗栗市清華公園改造市民好幸福

苗栗市蛋黃區的清華公園，546坪的住宅區建地市價上看億元，市長邱鎮軍決定不賣土地，讓市民多一塊綠地，並與台灣中油公司合作...

新竹光臨藝術節戶外公演 紙風車劇團周末加碼演出

新竹市光臨藝術節戶外公演系列接力登場，市長林智堅今天說，適逢疫情後重啟戶外大型公演，特別加碼演出，11月6、7日（周六、...

司馬庫斯假日管制 限50輛車

疫後出遊潮，使新竹縣尖石鄉司馬庫斯周末人車爆滿，山區居民也苦不堪言，縣府決定即日起實施假日管制到年底，每天限50輛車，遊...

防傾倒垃圾 頭份查身分惹議

苗栗縣頭份市公所為防止5處定時定點收集站被偷倒外地垃圾，本月起針對異常倒大量垃圾者查驗身分，引發法源、製造鄉鎮市對立等爭...

「藝文高地」挖到廢棄物 竹市將嚴罰

新竹市政府規畫在竹科X基地旁設立8公頃「藝文高地」文化新聚落，昨天在議會專案報告，其中的國際展演中心目標2023年完工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。