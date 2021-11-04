快訊

基本工資補貼拍板 9、10月營業額衰退20％可申請

柯文哲怎麼投四大公投？「藻礁投賭爛票、一定不讓萊豬進」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

億元住宅區不賣做公園 苗栗市清華公園改造市民好幸福

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所改造清華公園，台灣中油公司睦鄰補助600萬元，打造全齡共融公園。記者范榮達／攝影
苗栗市公所改造清華公園，台灣中油公司睦鄰補助600萬元，打造全齡共融公園。記者范榮達／攝影

苗栗市蛋黃區的清華公園，546坪的住宅區建地市價上看億元，市長邱鎮軍決定不賣土地，讓市民多一塊綠地，並與台灣中油公司合作，挹注600萬元改造，打造全齡共融公園，工程接近完工，清華里長吳姿澐好期待，直呼里民好幸福！

清華公園地處苗栗火車站附近為公路、福星街口，前身是舊北苗市場，市場拆遷後，因是住宅區建地，546坪土地公告現值8600多萬元，市價上看億元，市公所於1999年計畫標售，暫時施設清華公園，但時過境遷，邱鎮軍認為公園四周住宅、人口密集，欠缺公園綠地，加上公園也成了民眾的日常，決定給市民多一處公園，但公園設施老舊、地面破隕，爭取與中油合作改造。

邱鎮軍說，公園附近密集中油探採事業部、天然氣北區營業處廳舍、倉庫及停車場，還有紫園宿舍、診所，毗鄰中華路站、北苗站2處加油站，中油睦鄰經費600萬元挹注改造，公園設置油井塔等意象，改造工程只剩溜滑梯及運動器材地面軟墊項目未完工，改造後公園整個明亮起來，打造無障礙全齡友善的公園，市公所負責後續維護。

清華公園改造備受地方期待，吳姿澐表示，公園是附近居民的重心，因大樹竄根隆起造成地面毀損，市公所爭取中油大手筆補助全區步道改善，並設置交通安全區寓教於樂，並新增一座溜滑梯及兒童攀岩設施，加上運動器材，男女老幼都可以利用，改造後越來越好，里民很幸福，將來希望陸續再增加運動器材。

苗栗市公所改造清華公園，台灣中油公司睦鄰補助600萬元，打造全齡共融公園。記者范榮達／攝影
苗栗市公所改造清華公園，台灣中油公司睦鄰補助600萬元，打造全齡共融公園。記者范榮達／攝影
苗栗市公所改造清華公園，台灣中油公司睦鄰補助600萬元，打造全齡共融公園。記者范榮達／攝影
苗栗市公所改造清華公園，台灣中油公司睦鄰補助600萬元，打造全齡共融公園。記者范榮達／攝影
苗栗市公所改造清華公園，台灣中油公司睦鄰補助600萬元，打造全齡共融公園。記者范榮達／攝影
苗栗市公所改造清華公園，台灣中油公司睦鄰補助600萬元，打造全齡共融公園。記者范榮達／攝影

中油 溜滑梯 加油站

延伸閱讀

中油李順欽：秉持科學良心 三接絕對沒有替代方案

桃園外海中油漏原油汙染4萬平方米 3大決議緊急阻油汙

苗栗風箏節10月底推出 搭韓劇熱潮大型魷魚風箏現身

工安及消防稽查出擊 苗栗市1家KTV涉違規營業

相關新聞

中油李順欽4面向談三接 環團發聲明反駁

藻礁公投持續發燒，中油總經理兼代理董事長李順欽說明4面向興建三接的重要性，包含絕對沒有替代方案、興建三接才能符合8、9號...

億元住宅區不賣做公園 苗栗市清華公園改造市民好幸福

苗栗市蛋黃區的清華公園，546坪的住宅區建地市價上看億元，市長邱鎮軍決定不賣土地，讓市民多一塊綠地，並與台灣中油公司合作...

新竹光臨藝術節戶外公演 紙風車劇團周末加碼演出

新竹市光臨藝術節戶外公演系列接力登場，市長林智堅今天說，適逢疫情後重啟戶外大型公演，特別加碼演出，11月6、7日（周六、...

司馬庫斯假日管制 限50輛車

疫後出遊潮，使新竹縣尖石鄉司馬庫斯周末人車爆滿，山區居民也苦不堪言，縣府決定即日起實施假日管制到年底，每天限50輛車，遊...

防傾倒垃圾 頭份查身分惹議

苗栗縣頭份市公所為防止5處定時定點收集站被偷倒外地垃圾，本月起針對異常倒大量垃圾者查驗身分，引發法源、製造鄉鎮市對立等爭...

「藝文高地」挖到廢棄物 竹市將嚴罰

新竹市政府規畫在竹科X基地旁設立8公頃「藝文高地」文化新聚落，昨天在議會專案報告，其中的國際展演中心目標2023年完工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。