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億元住宅區不賣做公園 苗栗市清華公園改造市民好幸福
苗栗市蛋黃區的清華公園，546坪的住宅區建地市價上看億元，市長邱鎮軍決定不賣土地，讓市民多一塊綠地，並與台灣中油公司合作，挹注600萬元改造，打造全齡共融公園，工程接近完工，清華里長吳姿澐好期待，直呼里民好幸福！
清華公園地處苗栗火車站附近為公路、福星街口，前身是舊北苗市場，市場拆遷後，因是住宅區建地，546坪土地公告現值8600多萬元，市價上看億元，市公所於1999年計畫標售，暫時施設清華公園，但時過境遷，邱鎮軍認為公園四周住宅、人口密集，欠缺公園綠地，加上公園也成了民眾的日常，決定給市民多一處公園，但公園設施老舊、地面破隕，爭取與中油合作改造。
邱鎮軍說，公園附近密集中油探採事業部、天然氣北區營業處廳舍、倉庫及停車場，還有紫園宿舍、診所，毗鄰中華路站、北苗站2處加油站，中油睦鄰經費600萬元挹注改造，公園設置油井塔等意象，改造工程只剩溜滑梯及運動器材地面軟墊項目未完工，改造後公園整個明亮起來，打造無障礙全齡友善的公園，市公所負責後續維護。
清華公園改造備受地方期待，吳姿澐表示，公園是附近居民的重心，因大樹竄根隆起造成地面毀損，市公所爭取中油大手筆補助全區步道改善，並設置交通安全區寓教於樂，並新增一座溜滑梯及兒童攀岩設施，加上運動器材，男女老幼都可以利用，改造後越來越好，里民很幸福，將來希望陸續再增加運動器材。
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