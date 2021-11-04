新竹光臨藝術節戶外公演 紙風車劇團周末加碼演出

新竹市光臨藝術節戶外公演系列接力登場，市長林智堅今天說，適逢疫情後重啟戶外大型公演，特別加碼演出，11月6、7日（周六、日）連續2天晚上7點在大湳雅公園，將由紙風車劇團表演「紙風車幻想曲」，讓民眾多1天時段選擇，也邀請鄰近縣市民眾都一起來觀賞難得的精彩表演。

新竹市政府環保局表示，「紙風車幻想曲」是紙風車劇團自創之「巫婆」品牌，建構屬於兒童的全新魔法世界，以不同的劇場手法與藝術形式發揮無限想像，將全球面臨的地球暖化、溫室效應等環境問題為題材，加上新竹市在地特色食物「米粉、貢丸」的串場，以舞蹈、音樂表演方式，創造真實又夢幻的奇妙空間，造就兼具藝術性、娛樂性與教育性的演出效果，吸引大小朋友的目光。

表演劇碼的第一齣「唐吉軻德的冒險故事」，以雙頭龍與英勇又堅定的騎士唐吉軻德，呈現大戰風車的經典畫面，讓孩子在遇到挫折和困難的時候，學習如何面對挫折，展現自信而成長。

第二齣「起床號」，大家都有賴床的經驗，但是無論再厲害的賴床高手，都比不上紙風車巫頂的「賴床大戰」，透過趣味短劇動作，同時配合多媒體動畫，讓孩子們不自主地哈哈大笑。

第三齣「八歲一個人去旅行」，演員手操布偶，並以投影片及真人穿插呈現。描述吳念真導演在8歲的時候，爸爸就讓他自己坐火車去宜蘭，找姨婆拿雨傘。小小的年紀，大大的勇氣，展露孩子讓大人永遠意想不到的智慧與勇氣。

最後第四齣「神奇黑光劇」以充滿輕快節奏的音樂，透過獨特的彩色螢光棒棒變魔術，出現讓人歡欣起舞的棒棒黑光。利用泡棉管柔軟多變化特性，發展出各種不同角色個性及圖像變化，一下子組合成腳踏車、一下子組合成綻放的小花，隨著不同的拼湊，滿足孩子天馬行空的想像。

環保局長江盛任說，溫室效應，地球暖化、環保綠能、食物里程也是這次紙風車劇團要傳達的主題，將由「巫頂」帶領大家到新竹「小巫婆」家玩耍，再帶大家一同認識埃及與流浪的北極熊，透過戲劇的表現，了解目前地球環境的氣候變化異常，需要我們一起做一些改變，才能夠保護地球。