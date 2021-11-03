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桃園花彩節周末登場 拍美照打卡拿8000元獎金

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園花彩節邁入第7屆，美麗花田吸引許多民眾到場打卡。圖／農業局提供
桃園花彩節邁入第7屆，美麗花田吸引許多民眾到場打卡。圖／農業局提供

桃園花彩節邁入第7屆，11月6日至11月28日於平鎮、大溪兩大展區接力綻放。市府規畫圖騰花海、精彩藝文演出，搭配各式農村體驗、特色手作體驗，還舉辦「Instagram美照大賽」，只要在展期貼出花田裡的自信美照，就有機會獲得最高8000元獎金。

桃園市副市長李憲明表示，桃園市是台灣草花的主要生產地區，透過花彩節可活化冬季休耕田，同時導入在地生產、消費觀念，加上近年強調「地方創生」概念，輔導在地休閒農業區轉型，帶動桃園一休區一花卉的願景。

桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，今年有兩大展區，平鎮展區於11月6日至14日登場，以「Hello!平鎮 野球趣」為主題，設計「強棒出擊」、「普羅旺斯」、「向日葵迷宮」、「平鎮富良野」四大圖騰花區，另外配合棒球元素製作「勝利時刻」、「盪出好心情」、「棒棒都精彩」三大藝術裝置；大溪展區則自20日至28日以「花遊世界」為主題，運用繽紛的花朵妝點、呈現色彩絢麗的異國景致。

農業局表示，除了兩大展區，大溪月眉休閒農業區也推出星宿花海露營活動，木藝生態博物館加碼推出「古宅小偵探」活動，帶領小朋友們一探古宅前世今生，而山豬湖生態親水園區也加入活動特別安排環境教育推廣課程、導覽解說等。

桃園花彩節邁入第7屆，美麗花田吸引許多民眾到場打卡。圖／農業局提供
桃園花彩節邁入第7屆，美麗花田吸引許多民眾到場打卡。圖／農業局提供
桃園花彩節將於11月6日至11月28日展開，市府今舉行記者會為活動揭開序幕。記者朱冠諭／攝影
桃園花彩節將於11月6日至11月28日展開，市府今舉行記者會為活動揭開序幕。記者朱冠諭／攝影

桃園 露營 花田 Instagram

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