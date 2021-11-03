2021桃園花彩節6日登場 美照大賽首獎8000元獎金

2021桃園花彩節將在本月6日至28日於平鎮、大溪2大展區接力登場，規劃圖騰花海、藝文演出、農村體驗等，另舉辦「Instagram美照大賽」，最高可獲新台幣8000元獎金。

桃園市政府農業局今天召開2021桃園花彩節記者會時表示，桃園花彩節以大規模花海圖騰為亮點，至今已邁入第7屆；桃園市是台灣草花的主要生產地區，透過桃園花彩節能活化冬季休耕田，保持農地肥沃與地力，進一步推廣在地休閒農業發展、輔導在地休閒農業區轉型。

農業局表示，今年的桃園花彩節分2大展區，平鎮展區在本月6日至14日登場，設計「強棒出擊」、「普羅旺斯」、「向日葵迷宮」、「平鎮富良野」4大圖騰花區，另外配合棒球元素製作3大藝術裝置。

大溪展區則在20日至28日登場，以世界知名地標規畫出12大圖騰區，包括金字塔、台北101、自由女神、荷蘭風車、雪梨歌劇院等，搭配異國風情藝術裝置，讓民眾跨越時空「偽出國」，另外還有「花田夜間光雕秀」可欣賞。

農業局指出，兩個展區的展期有著15日至19日的空檔，是因為大溪展區經過評估，會在20日才有最佳花況，因此安排20日開展，民眾可特別注意。

農業局表示，展期的假日時段會安排農村體驗和文化巡禮，大溪月眉休閒農業區也推出露營活動；今年也舉辦「Instagram美照大賽」，將選出首獎、二獎、三獎各1人，可獲得8000元、5000元、3000元的獎金，並選出10名入圍者頒發商品禮券；另有抽獎活動可參加，詳情可上活動官網查詢。