等不到公車惹民怨 桃議員：智慧站牌沒智慧？

桃園市目前有844座智慧型公車站牌，顯示公車到站時間，但有民眾反映手機的公車即時動態APP和智慧站牌顯示的時間不同，即時資訊出包，反而讓乘客空等或錯過公車。桃園市交通局表示，站牌準確率介於80％至85％間，但到站時間會受到路況及號誌停等影響；如果是公車業者延誤發車或未發車，民眾檢舉經查屬實，交通局也會開罰。

桃園推動智慧型公車站牌建置，由站牌提供即時公車資訊，讓公車族掌握公車行到站時間，減少久候不到、難等或班次擁擠等狀況。

但市議員黃家齊質詢時指出，有民眾搭公車前查看官網的時刻表，到現場智慧站牌卻顯示公車要再40分鐘才到站，質疑「智慧站牌根本不智慧」，且智慧站牌顯示的到車時間，和客運官網的公車動態、手機app顯示的時間都不同，民眾到底該看哪一個？

交通局公共運輸科長陳家緯解釋，公車動態系統每30秒更新1次，資料傳輸上會有30秒至1分鐘的時間落差，但不會有網站、站牌、手機APP不一致的問題。

陳家緯表示，公車預估到站時間和實際情況不同有2個狀況，第1是公車在路上塞車，動態系統透過GPS定位，研判公車會延後到站；另一個情況是，公車業者脫班或漏班，系統發現長達10分鐘以上沒有發車，就會直接顯示下一班車的到站時間。

陳家緯表示，交通局每個月會由系統自動稽核公車路線準點率，針對未準點班次要求業者說明及改善，若業者脫班或漏班被民眾檢舉，經查屬實也會開罰2000至3000元。