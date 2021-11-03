地價稅已開徵 桃稅務局推租稅遊戲最大獎可抽Switch

110年地價稅已於11月開徵，繳納期間為至本月30日止，桃市府地方稅務局提醒納稅義務人務必於期限內繳納，以免因逾期被加徵滯納金；地方稅務局為讓民眾更了解稅務資訊，至本月30日止，民眾只要於活動期間進入遊戲網頁，拿到任1英雄稱號並登錄資料，即可抽超商禮券200元，還可加碼抽Switch主機1台。

地方稅務局表示，往年常有納稅義務人提領現金欲至本局臨櫃繳納，目前已無現金代收稅款服務，若欲用現金繳納可至代收稅款金融機構（郵局除外）臨櫃繳納，或可利用多元繳稅方式，至地方稅網路申報作業網站線上查繳稅或已開辦繳稅服務行動支付APP掃描繳款書QR-Code等方式。

地方稅務局特別提醒，本月30日前除上班時間外，也提供中午不打烊及延時服務至下午6時，歡迎民眾多加利用並切記政府發放的五倍券，是不能繳納稅捐的。

而為讓民眾了解國稅、地方稅、納保官制度、行動支付及雲端發票等租稅知識，地方稅務局舉辦租稅正義需要你線上遊戲租稅宣導活動，民眾只要在本月30日前進入活動遊戲網頁，依據身分別點選社會組或學生組參加遊戲，拿到任1英雄稱號並登錄資料，即可抽超商禮券200元（名額200名）；若拿到最高積分「租稅傳奇」英雄稱號，還可加碼抽Switch主機1台（名額2名），詳情請上活動網及官網查詢。