快訊

最後機會！藝FUN券第四波中籤號碼出爐 幸運兒爽拿6百

演訓誤觸開關！阿帕契直升機發射架脫落 航特部釐清肇因

檢疫「10+4」防疫旅館大亂 業者：三分之一旅客改變無助生意

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
政府檢疫鬆綁改「10+4」，許多春節回國旅客改訂房天數，桃園市防疫旅館作業大亂。圖／市府觀旅局提供
政府檢疫鬆綁改「10+4」，許多春節回國旅客改訂房天數，桃園市防疫旅館作業大亂。圖／市府觀旅局提供

政府檢疫鬆綁改「10+4」，打亂許多春節回國旅客計畫，防疫旅館電話被打爆，桃園市許多防疫旅館近日紛紛接到旅客訂房改變通知，忙得一團亂，多家防疫旅館業者今天下午表示，因為調整「10+4」的旅客有條信限制，不是人人可改訂，大約三分之一旅客調降訂房為10天，主要是回國旅客集中在明年1月10日至15日，造成業者很大困擾。

因為檢疫鬆綁改「10+4」，桃園市政府觀光旅遊局近日接到不少防疫旅館業者反映，鬆綁防疫天數新規定讓大家一團亂，「空出4天空房」，讓政府提高防疫周轉率效果打折。

市府觀旅局表示，桃園市有27家防疫旅館約3000間房間，許多在明年春節之前已訂滿，許多旅客都是透過訂房網，改訂天數減為10天，造成業者作業忙亂，不過「10+4」必須1人1戶、或單獨1人1室、且家人打完2劑疫苗等條件高，也不是春節回國旅客人人適用，只是訂房改變帶來業者作業很大困擾。

桃園多家防疫旅館業者表示，「10+4」有條件限制，固然不是人人可改訂，因為改機票日期很麻煩，大約三分之一旅客調整訂房天數，許多旅客怕影響親友，維持回國「14天都住防疫旅館」，問題是旅客回國時間集中在明年1月10日至15日，旅客縮短訂房4天，空出4 天無助房間周轉率，除非是旅客回國提早為12月中旬到明年1月10日前才有幫助。

新冠肺炎 COVID-19 防疫旅館 春節

延伸閱讀

司馬庫斯櫻花祭人車管制到年底 雙11開放明年訂房

英、印、緬自高風險國移除 莊人祥：將增旅館數

6日起移除印度英國緬甸3高風險國家！所有旅客入境可直接檢疫

移工引進專案已簽核 陳時中：但春節暫緩

相關新聞

傳富邦金董座蔡明興妻確診 羅一鈞封口「我不想被罰」

富邦金控董事長蔡明興日前確診新冠肺炎，根據指揮中心資料顯示，他列為案16448，指揮官陳時中後來也證實案16448就是蔡...

今本土+0境外+7！指揮中心重申伊維菌素不納入新冠治療

國內今天新增7例新冠肺炎確定病例，均為境外移入；指揮中心發言人莊人祥表示，今天無本土個案也無新增死亡個案。另針對伊維菌素...

6日起移除印度英國緬甸3高風險國家！所有旅客入境可直接檢疫

中央流行疫情指揮中心今宣布，自11月6日起，將印度、英國、緬甸等國家自「重點高風險國家」移除。發言人莊人祥表示，自該國入...

檢疫「10+4」防疫旅館大亂 業者：三分之一旅客改變無助生意

政府檢疫鬆綁改「10+4」，打亂許多春節回國旅客計畫，防疫旅館電話被打爆，桃園市許多防疫旅館近日紛紛接到旅客訂房改變通知...

境外移入增7例 4人打2劑AZ突破性感染

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入，其中4人皆曾完整施打2劑AZ疫苗，卻仍突...

英、印、緬自高風險國移除 莊人祥：將增旅館數

中央流行疫情指揮中心今天宣布自11月6日起，將印度、英國、緬甸等國家自「重點高風險國家」移除，代表所有入境旅客都可選擇「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。