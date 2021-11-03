檢疫「10+4」防疫旅館大亂 業者：三分之一旅客改變無助生意

政府檢疫鬆綁改「10+4」，打亂許多春節回國旅客計畫，防疫旅館電話被打爆，桃園市許多防疫旅館近日紛紛接到旅客訂房改變通知，忙得一團亂，多家防疫旅館業者今天下午表示，因為調整「10+4」的旅客有條信限制，不是人人可改訂，大約三分之一旅客調降訂房為10天，主要是回國旅客集中在明年1月10日至15日，造成業者很大困擾。

因為檢疫鬆綁改「10+4」，桃園市政府觀光旅遊局近日接到不少防疫旅館業者反映，鬆綁防疫天數新規定讓大家一團亂，「空出4天空房」，讓政府提高防疫周轉率效果打折。

市府觀旅局表示，桃園市有27家防疫旅館約3000間房間，許多在明年春節之前已訂滿，許多旅客都是透過訂房網，改訂天數減為10天，造成業者作業忙亂，不過「10+4」必須1人1戶、或單獨1人1室、且家人打完2劑疫苗等條件高，也不是春節回國旅客人人適用，只是訂房改變帶來業者作業很大困擾。

桃園多家防疫旅館業者表示，「10+4」有條件限制，固然不是人人可改訂，因為改機票日期很麻煩，大約三分之一旅客調整訂房天數，許多旅客怕影響親友，維持回國「14天都住防疫旅館」，問題是旅客回國時間集中在明年1月10日至15日，旅客縮短訂房4天，空出4 天無助房間周轉率，除非是旅客回國提早為12月中旬到明年1月10日前才有幫助。

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