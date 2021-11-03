司馬庫斯櫻花祭人車管制到年底 雙11開放明年訂房

司馬庫斯因疫後出遊潮，周末人車爆滿，將從即日起實施人車管制到年底，假日每天只限50輛車進入，且需有通行證；司馬庫斯部落表示，年底前住房已幾乎客滿，雙11當天上午則將開放明年1月到3月假日訂房，呼籲仍訂不到房的遊客可洽鄰近部落民宿。

位於新竹縣尖石鄉被稱為上帝部落的司馬庫斯，因為聯外道路路況及乘載量有限，將從尖石鄉泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間，即竹60線39公里處起管制，假日實施車輛管制，每天僅開放50車，自由行散客必須先向司馬庫斯的網站預約並取得通行證，才可以進入部落。

交旅處長游志祥表示，司馬庫斯部落預定住宿及露營承載量為500人，假日為避免車潮打結，實施通行管制，一般汽車上山時間為中午12點40分前，以及下午3點以後，下山時間則為下午2點前、下午4點20分以後；團客搭乘中巴也有管制，上山時間為下午3點到3點20分，可下山時間為下午1點40分到2點，並憑通行證進入部落。

司馬庫斯部落表示，現在每天訂房電話接不完，到年底前周末已經沒有空房，平日訂房情況也9成滿，除非有人退訂，否則目前遊客很難再訂到假日房間，而11月11日上午9點還將開放明年春節、櫻花季等旅遊旺季的電話訂房，目前部落的聯合訂房中心已經備戰，就等遊客來電預約。

當地業者表示，因司馬庫斯全面客滿，如果遊客來電真的訂不到房間，歡迎洽詢鄰近部落的住宿，如鎮西堡部落、新光部落等，當地住宿業者也有被配給通行證，遊客前往住宿一樣可以獲得通行證進入司馬庫斯部落遊玩。

交旅處呼籲，由於司馬庫斯聯外道路承載量有限，為避免大量車潮堵塞，引發交通安全問題，並維持旅遊品質，敬請民眾配合管制措施；縣長楊文科則推薦，除了司馬庫斯外，尖石鄉境內還有青蛙石天空部步道、秀巒野溪溫泉、北得拉曼巨木步道等知名景點，歡迎各地遊客來新竹遊玩。