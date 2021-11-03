新竹市藝文高地進度曝光 展演中心基地挖出500噸廢棄物

新竹市政府規畫在竹科X基地旁設立8公頃的「藝文高地」文化新聚落，進度備受關注，其中兒童探索館進度過半但略有延宕，市府仍力拚明年3月底試營運，國際展演中心正在開挖基礎，但卻挖到大量廢棄物，不少議員質疑來源？市府指出，基地挖出民生廢棄物，初篩後約500公噸，目前正在外運處理，也在調查行為人，將從嚴開罰。

竹市工務處代理處長葉時青、文化局長張馨之今天赴市議會定期會進行「新竹市藝文高地」專案報告。藝文高地集結兒童探索館、國際展演中心、新竹文創館與市定古蹟新竹水道取水口等建物，將打造具自然環境、科學與藝文教育功能跨領域體驗空間。

葉時青說，兒童探索館前身為世博台灣館，市府投入2.3億元改造，未來1、2樓作為科普展覽空間、3樓有餐廳與戶外觀景平台、4、5樓分設兒童探索與展覽空間，還會有1座高空滑梯，親子還可在觀景平台眺望頭前溪，預計明年4月配合兒童藝術節開幕。

文化局預計運用兒探館1樓作為常設展區，去年已和台灣科學教育館簽約，明年將推出「敲敲打打動手樂」科普展覽，2樓實驗室將與Foca福爾摩沙馬戲團、史汀科技教育、環境友善種子等團隊合作，將有全台首座馬戲學習基地、自然生態訪查、電路與機器人等創意課程，提供多元體驗。

不過，時代力量議員林彥甫發現，市府每年花2400萬元爭取3個團隊進到2樓營運，恐造成財政負擔，時力議員蔡惠婷、國民黨議員張祖琰等人也關切高空滑梯建置情形，蔡說，據悉因CNS法規問題，滑梯將只讓13歲以上使用，恐失去「兒童探索」美意，要求市府做好標示，避免孩童誤入生險。

張馨之說明，兒童探索館是竹市府新開辦的館舍，相關軟硬體建置費用是必要支出，也期待以軟帶硬，讓館舍能永續經營，5樓的高空滑梯目標族群以13歲以上青少年與成年為主，屆時將會妥善研擬相關標示，做好營運管理。

葉時青表示，兒童探索館進度為53.268％，進度有落後，主要是因疫情影響出工、出料，也加上氣候、原物料上漲等因素，已請廠商提出趕工計畫，目前仍訂在明年3月底試營運、4月配合兒童藝術節正式開幕。

新竹國際展演中心今年年初動工，目前工程進度18.14%，正在進行基礎工程，預計將打造地上3層、地下2層的專業劇場，總計858席觀賞座位，還有附屬停車場，提供878個機車停車格、368個小客車停車格，未來將以戲劇舞蹈演出為主，與文化局現有之演藝廳以音樂類演出，雙館並行。

但市府在基地開挖過程發現大量廢棄物，由於廢棄物外運要花1個月，影響後續工程進度，市議員陳慶齡、廖子齊與田雅芳等人都認為此事茲事體大，擔心造成環境汙染，也要求市府釐清廢棄物源頭，應該調查咎責，不該讓全民埋單。

葉也說明，展演中心用地前身是停車場，最早屬於台肥用地，透過都市計畫捐贈而來，施工廠商挖到廢棄物後立即通知市府與環保局勘查，經初篩後確定廢棄物數量達500公噸，市府採取「先處理後調查」策略，廢棄物能燒就燒，不能燒就掩埋，目前還在調查行為人，待調查結果出爐求償。