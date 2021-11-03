快訊

直播／今本土、死亡案例再+0 新增境外移入7例

從軍訓教官升到上將的傳奇...國防部前部長湯曜明逝世 享壽81歲

95歲竹中劍道館修復完工啟用 變身多功能藝文展演中心

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」落成至今已95歲，經市府修復工程，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡，於今天正式啟用。記者王駿杰／攝影
新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」落成至今已95歲，經市府修復工程，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡，於今天正式啟用。記者王駿杰／攝影

新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」落成至今已95歲，是全台唯一紅磚造武道場建築，也是台灣現存武道場中唯一採洋式建築，以磚造、木構架最具特色，雖取得文資身分，卻依舊荒廢，最後在校友、立委柯建銘立協助下向中央爭取3000多萬元經費進行修復工程，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡，於今天正式啟用，未來將成為多功能藝文展演中心，當作校內音樂表演、學生社團成果發表會等場地。

柯建銘表示，他擔任近30年民意代表，幫忙爭取過許多的預算進行國家建設，但能向文化部及教育部爭取劍道館修復工程經費，共同促成劍道館修復感到最有意義。他憶起高中時代，昔日劍道館作為圖書館使用，他因翹課而至圖書館看書，被當時的辛志平校長看到，卻只有關心未責難，這是他對劍道館最深刻的記憶。

新竹高中校長李明昭表示，劍道館歷經不同時代的需求，曾經作為劍道館、臨時教室、圖書館、合作社及社團空間使用，不同年齡層的校友對於劍道館的回憶也都不同，感謝柯建銘、市府與文化部協助，讓古蹟修復順利完成，留住這棟承載新竹高中校友滿滿回憶的建築，明年即為新竹高中百年校慶，很開心劍道館能夠以嶄新的風貌迎接校友回校慶祝。

文化局指出，劍道館是竹中保留至今最古老的建築，為日治大正時期磚構公共建築的範例，2001年指定為市定古蹟，2005年市府即完成古蹟調查研究及修復計畫，但因修復經費未有著落，10多年來遲遲未進行修復。

劍道館為磚造木構架瓦頂的建築物，採用上等的檜木與杉木打造，是台灣現存武道場中唯一採洋式建築者，屋面為複折式、山牆面呈現尖形山峰、牆面以清水磚疊砌，外牆則以扶壁作法，將屋頂重量透過外凸的磚柱傳至地面，使牆面可以開較大的窗戶，達到通風與採光的需求，使建築物歷經多年仍保持完善。

新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」落成至今已95歲，經市府修復工程，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡，於今天正式啟用。記者王駿杰攝影
新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」落成至今已95歲，經市府修復工程，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡，於今天正式啟用。記者王駿杰攝影
新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」落成至今已95歲，經市府修復工程，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡，於今天正式啟用。記者王駿杰／攝影
新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」落成至今已95歲，經市府修復工程，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡，於今天正式啟用。記者王駿杰／攝影

建築 新竹

延伸閱讀

藍稱反萊豬不是反美豬 柯建銘：不要騙人騙己、掩耳盜鈴

影／馬英九三中案判無罪 柯建銘：呼籲檢察官一定要上訴

馬英九三中案無罪 柯建銘：大悲無淚、大嘆無聲

朱立倫提「倒蘇公投」 柯建銘：扼殺台灣、附和中共

相關新聞

95歲竹中劍道館修復完工啟用 變身多功能藝文展演中心

新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」落成至今已95歲，是全台唯一紅磚造武道場建築，也是台灣現存武道場中唯一採洋式建築，以磚造...

圖書館藻礁特展遭質疑反公投教育 桃市府：與事實不符

斥資1.2億元的桃園市立圖書館景雲分館日前正式開幕，開幕期間舉辦微型藻礁特展，被媒體質疑是「反公投教育」。桃園市文化局今...

竹縣辦青年培力講堂 首場將邀「做工的人」作者開講

新竹縣府規畫一系列青年培力講堂，首場將在14日舉辦，講者邀請到「做工的人」原著散文集作者林立青，分享怎麼成為一個「說故事...

桃園平鎮花彩節營造富良野景色 周六登場有交管

桃園平鎮花彩節6日（周六）登場為期9天，平鎮警分局預估假日有大量觀光人車湧入，配合市府、區公所主辦單位規畫交通管制勤務。

三接不蓋會缺電？蔡雅瀅:有需讓備容率提高那麼多嗎

距離12月18日公投愈來愈近，藻礁議題也持續被討論，經濟部表示，隨著核二及協和電廠等機組陸續除役，北部電力將出現缺口；為...

桃園13期AZ/BNT本周開打 自辦莫德納2劑11/09施打

桃園市各疫苗接種站今天上午進行AZ疫苗施打，台北榮總桃園分院長盧星華率醫護至桃園區三元忠義活動中心接種站，為民眾施打疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。