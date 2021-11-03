95歲竹中劍道館修復完工啟用 變身多功能藝文展演中心

新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」落成至今已95歲，是全台唯一紅磚造武道場建築，也是台灣現存武道場中唯一採洋式建築，以磚造、木構架最具特色，雖取得文資身分，卻依舊荒廢，最後在校友、立委柯建銘立協助下向中央爭取3000多萬元經費進行修復工程，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡，於今天正式啟用，未來將成為多功能藝文展演中心，當作校內音樂表演、學生社團成果發表會等場地。

柯建銘表示，他擔任近30年民意代表，幫忙爭取過許多的預算進行國家建設，但能向文化部及教育部爭取劍道館修復工程經費，共同促成劍道館修復感到最有意義。他憶起高中時代，昔日劍道館作為圖書館使用，他因翹課而至圖書館看書，被當時的辛志平校長看到，卻只有關心未責難，這是他對劍道館最深刻的記憶。

新竹高中校長李明昭表示，劍道館歷經不同時代的需求，曾經作為劍道館、臨時教室、圖書館、合作社及社團空間使用，不同年齡層的校友對於劍道館的回憶也都不同，感謝柯建銘、市府與文化部協助，讓古蹟修復順利完成，留住這棟承載新竹高中校友滿滿回憶的建築，明年即為新竹高中百年校慶，很開心劍道館能夠以嶄新的風貌迎接校友回校慶祝。

文化局指出，劍道館是竹中保留至今最古老的建築，為日治大正時期磚構公共建築的範例，2001年指定為市定古蹟，2005年市府即完成古蹟調查研究及修復計畫，但因修復經費未有著落，10多年來遲遲未進行修復。