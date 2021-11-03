圖書館藻礁特展遭質疑反公投教育 桃市府：與事實不符

斥資1.2億元的桃園市立圖書館景雲分館日前正式開幕，開幕期間舉辦微型藻礁特展，被媒體質疑是「反公投教育」。桃園市文化局今發出聲明澄清，報導內容與事實完全不符，也強調舉辦特展，是為了推廣海洋生態保育。

文化局表示，景雲分館1日開幕，館內設計與館藏特色以海洋風格為主，開幕當天館方還在兒童閱覽區由故事姊姊訴說海洋故事、研習教室辦理民眾海洋生態芳療講座等，期讓不同年齡層的市民接觸海洋相關主題活動，共同關心海洋生態。

文化局表示，微型藻礁特展，由景雲分館向桃園市海岸管理工程處借用藻礁生態環境教室相關展版，展期為1個月，希望藉由知識性的圖像，將專業資訊呈現給參觀民眾，並提供摺頁供民眾索取，以推廣海洋生態教育。