防外地垃圾偷倒 頭份市定點收集站祭身分查驗

苗栗縣頭份市公所避免外地垃圾利用5處便民定點垃圾收集站流入頭份，增加焚燒負擔，祭出身分查驗措施，引發民眾議論。市公所今天表示，針對大型、異常大量垃圾才會查驗。

頭份市公所昨天透過網站及臉書粉專「頭份市公所－緣頭小份」公告，將針對市內5處垃圾定點收集站實施身分查驗，當發現民眾所持垃圾數量及種類明顯超乎一般家戶範圍時，將要求出示「得證明為本市市民之身分相關文件」，並自公告日起為期2週宣導，宣導期結束後落實執行。

身分查驗措施引發網友議論，有人喊讚，但也有民眾質疑恐造成鄉鎮間對立，另外有人留言表示，自己在頭份租屋工作，戶籍卻在苗栗市，「說要頭份市人才能丟，我的垃圾要堆到那裡去」。

頭份市長羅雪珠則親自上線回覆，為避免外地垃圾利用頭份市垃圾定點收集站便民措施流入，造成頭份市垃圾量大增，進而增加財政負擔，損害市民權益，因此決定必要時採取身分查驗管制。

羅雪珠強調，如果是一般家戶的量，並不會查驗，請市民不要誤會倒垃圾就要帶身分證，是「針對大型、大量的垃圾傾倒才會查驗」。

頭份市公所為方便無法配合垃圾車清運時間的民眾，在公所清潔隊、僑善國小側門高鐵高架橋旁、上地標公園、信義路及文林路口、永真宮廣場旁，共規劃5處定點定時垃圾收集站，近來屢發現有外地民眾載了整車垃圾到收集站丟棄，而10月起，苗栗縣垃圾焚化廠處理一般廢棄物收費標準調漲2成，從每公噸新台幣1000元增加至1200元，公所決定透過身分查驗機制加強控管，維護市民權益。