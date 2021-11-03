竹縣辦青年培力講堂 首場將邀「做工的人」作者開講

新竹縣府規畫一系列青年培力講堂，首場將在14日舉辦，講者邀請到「做工的人」原著散文集作者林立青，分享怎麼成為一個「說故事的人」；教育處長楊郡慈表示，藉由青年培力講堂希望讓參與的年輕朋友能夠有知識的成長，也能學習不同領域的專業。

楊郡慈表示，青年培力講堂除規畫辦理「說故事的人」課程，第2、3場次則邀請到島內散步旅行社共同創辦人魏兆廷及沐育文化總監施景耀，分享如何運用故事行銷力及挖掘家鄉魅力技巧，輕鬆開口說自己家鄉的故事，並找出說故事的方向與動力。

第4、5場次則邀請手機拍片達人貝克大叔吃分享現學手機拍片課程，協助奠基青年朋友拍攝基本功力，並由本町影像梁帥導演分享捕捉溫度感拍片技巧，讓參與青年能夠看見新竹縣之美，並透過影片將感動分享到網路平台。

縣長楊文科表示，新竹縣是座年輕的城市，期望藉由免費專業青年培力課程，創發青年用自己的方式說自己家鄉的故事，透過課程活動認同地方，課程邀請到業界人士，其中首場是榮獲今年第56屆金鐘獎最佳迷你劇集獎「做工的人」原著作者林立青講師，將於課程中藉由表達力及觀察力的參與式課程活動實作分享，啟發在地青年批判性思維的能力。

教育處表示，每場名額限定40名，歡迎在地青年朋友踴躍報名參加，詳情課程內容可至新竹縣政府教育處青年事務科臉書粉絲專頁查詢。