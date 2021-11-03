桃園平鎮花彩節營造富良野景色 周六登場有交管

桃園平鎮花彩節6日（周六）登場為期9天，平鎮警分局預估假日有大量觀光人車湧入，配合市府、區公所主辦單位規畫交通管制勤務。

平鎮警分局長黃富村表示，2021桃園花彩節「Hello野球趣」平鎮場，地點位於平東路建安宮廟埕廣場，自行開車前往的民眾，無論行駛國道1號或國道3號，都可轉入台66線快速公路下金陵路匝道後，再行駛金陵路往平鎮方向右轉平東路到達活動會場。

警方會在建安宮前方單向管制路邊停車，建立安全行人走廊，平東路與廟前路口將管制車輛進入，遊客車輛請停放於平東、龍祥路口前大型停車場或龍祥路旁第二停車場，周邊除設有活動會場指示牌外，也會派遣員警協助交通疏導，並在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務。警方也呼籲賞花民眾多多搭乘大眾交通工具前往。