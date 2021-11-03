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桃園平鎮花彩節營造富良野景色 周六登場有交管

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
花彩節登場前，警方將在建安宮周邊執行交管。記者鄭國樑／翻攝
花彩節登場前，警方將在建安宮周邊執行交管。記者鄭國樑／翻攝

桃園平鎮花彩節6日（周六）登場為期9天，平鎮警分局預估假日有大量觀光人車湧入，配合市府、區公所主辦單位規畫交通管制勤務。

平鎮警分局長黃富村表示，2021桃園花彩節「Hello野球趣」平鎮場，地點位於平東路建安宮廟埕廣場，自行開車前往的民眾，無論行駛國道1號或國道3號，都可轉入台66線快速公路下金陵路匝道後，再行駛金陵路往平鎮方向右轉平東路到達活動會場。

警方會在建安宮前方單向管制路邊停車，建立安全行人走廊，平東路與廟前路口將管制車輛進入，遊客車輛請停放於平東、龍祥路口前大型停車場或龍祥路旁第二停車場，周邊除設有活動會場指示牌外，也會派遣員警協助交通疏導，並在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務。警方也呼籲賞花民眾多多搭乘大眾交通工具前往。

花彩節現場搭配多樣花區圖騰、色彩繽紛萬花筒、比人高的巨型向日葵迷宮，希望營造日本富良野的景色及充滿棒球元素的圖騰，讓賞花的民眾在悠遊花田也能感受平鎮田園美景。

桃園平鎮花彩節要讓遊客感受田園美景。記者鄭國樑／攝影
桃園平鎮花彩節要讓遊客感受田園美景。記者鄭國樑／攝影
平鎮花彩節場地和周邊交通動線圖。記者鄭國樑／翻攝
平鎮花彩節場地和周邊交通動線圖。記者鄭國樑／翻攝

桃園 國道 停車場

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