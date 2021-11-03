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桃園13期AZ/BNT本周開打 自辦莫德納2劑11/09施打
桃園市各疫苗接種站今天上午進行AZ疫苗施打，台北榮總桃園分院長盧星華率醫護至桃園區三元忠義活動中心接種站，為民眾施打疫苗，市府安排各接種站今天上午打AZ疫苗、今天下午打BNT疫苗，市府衛生局表示，接續第13期AZ及BNT疫苗接種將自本月5日起展開，另市府累積之前未打完的莫德納疫苗約2萬劑，預定11月9日下午自辦莫德納第2劑施打。
桃園各接種站今天上午提供預約AZ疫苗施打，盧星華帶領醫護人員，為三元忠義活動中心等候接種疫苗民眾施打AZ疫苗，他詳細詢問民眾病史後，民眾接種順利，市府接種站人員說，今天上午打AZ、今天下午打BNT，各安排500人接種疫苗，許多民眾依預約時間施打防疫。
市府衛生局表示，今天施打AZ、BNT疫苗後，第13期疫苗將自本周起提供預約民眾施打，預定本月5日、8日打AZ疫苗，本月月9日、10日及12日打BNT疫苗；另為服務許多符合莫德納第2劑資格尚未施打者，市府將之前累積的莫德納餘量約2萬劑，自辦莫德納第2劑疫苗施打，預定本月9日下午1時30分至4時30分，在53處接種站加開接種場次，開放8月26日前已接種莫德納第1劑者依規定預約接種。
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