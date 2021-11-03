防外地垃圾傾倒 頭份市定點查驗身分引發爭議

苗栗縣頭份市公所為防止5處定時定點收集站外地垃圾，11月1日起針對異常大量垃圾者查驗身分，新措施引發爭議，遭質疑法源，製造鄉鎮市對立等問題，如果上班族戶籍不在頭份市，卻在頭份市租屋工作，1周只能丟1次，如何處理垃圾呢？

頭份市長羅雪珠強調，市公所僅對於垃圾大量、次數頻繁，及種類異常者查驗身分，一般正常提丟不會影響，鄉親不用過度擔心與煩惱，新措施市公所會滾動式檢討改進，至於法源依據，市公所會進一步研議。

頭份市公所今年9月底在臉書社團，發現外鄉鎮假日雇請小貨車載垃圾到頭份市定點收集站丟棄，市公所公開徵求意見集思廣益，並經內部討論，11月1日公告，公所清潔隊、僑善國小側門高鐵高架橋旁、上公園、信義路及文林路口、永貞宮廣場旁，5處定時定點收集站，民眾所持垃圾數量及種類明顯超乎一般家戶範圍，公所得據以實施身分查驗。

市公所指出，公所為避免外地垃圾利用垃圾定點收集站的便民措施流入頭份市，造成垃圾量大增，進而增加財政負擔，損害市民權益，籲請鄉親協助配合，2周的宣導期，結束後落實執行身分查驗措施。

新措施公告後引發爭議，有市民支持喊讚，認為各地垃圾本來各自公所要負責清運，倒在頭份市，增加公所送燒垃圾費用，查驗身分防堵有心人偷渡；但也有質疑聲音，指出人民繳稅給國家，垃圾由那一地公所處理都一樣，公所查驗身分法源依據呢？卻製造對立，有人戶籍在苗栗市，頭份工作租屋，只有周六才能丟垃圾，每次都4包，頭份市人才能丟，垃圾要堆到那裡去？