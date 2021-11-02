快訊

社區鋸樹沒申請！樹幹掉落文湖線軌道害停駛 北捷將求償

法院傳喚房客作證...反遭房東張淑晶告偽證 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台唯一縣市參加COP26 桃園發表智慧城市治理成果

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府發展再生能源，逐步在公有房舍加裝太陽光電，並補助私有建築裝設。圖／市府提供
桃園市府發展再生能源，逐步在公有房舍加裝太陽光電，並補助私有建築裝設。圖／市府提供

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）開幕，桃園市是台灣唯一參加的城市，副市長高安邦將在英國蘇格蘭格拉斯哥當地時間3日，參加大會核心區藍區活動，發表桃園市智慧城市治理成果，6日參加城市零碳轉型行動論壇，發表桃園市永續城市成果。

市長鄭文燦表示，本次COP26大會重點在確保全球在2050年達到淨零排放，桃園自升格後便致力推動綠色城市，降低環境汙染、減少資源消耗，並引用資訊技術，整合城市資訊發展智慧城市。

3日發表的桃園市智慧城市治理成果，高安邦將提出桃園未來的淨零碳排路徑，包括擴展再生能源、工業燃料轉型、住商省電節能、設置智慧能源系統、擴大綠色輔導和電動化運輸。具體做法有逐年鋪設天然氣管線、發展氫能燃料、全面汰換汽油運具，改為電動化或低碳燃料，並設置能源管理系統，有效掌握再生能源供需量。

市府表示，為發展智慧物流及綠色交通，近年鼓勵民眾搭乘機場捷運、電動公車、改騎六期環保車，並推動YouBike、GoShare、iRent等共享運具，接下來自駕巴士也將擴大應用在捷運站接駁，實踐公共運輸最後一哩路。

6日的城市零碳轉型行動論壇，高安邦則預計以「桃園智慧城市」為題發表桃園發展永續城市的成果。包括落實低碳綠色城市自治條例、成立低碳綠色城市推動小組、執行溫室氣體管制執行方案、推動氣候變遷調適計畫。

市府表示，為發展再生能源，已逐步在公有房舍加裝太陽光電，並補助私有建築裝設；另與離岸風力簽署合作，發展風力發電；桃園也建置國內發電規模最大的生質能發電廠，年發電量可望達2億度。

發展再生能源，桃園建置國內發電規模最大的生質能發電廠，年發電量可望達2億度。圖／市府提供
發展再生能源，桃園建置國內發電規模最大的生質能發電廠，年發電量可望達2億度。圖／市府提供
桃園市政府推動自駕巴士，未來將擴大應用在捷運站接駁。本報資料照
桃園市政府推動自駕巴士，未來將擴大應用在捷運站接駁。本報資料照

桃園 再生能源 COP26

延伸閱讀

桃園男下跪磕頭還被7人踹不願追究 警：依妨害安寧裁罰

桃園53間企業創新頒獎刮痧獲獎 鄭文燦：未來隱形冠軍

桃園大溪頭寮步道坍方 住家、遊客進出受阻盼早打通

信男網友中頭獎要當定情禮 桃園熟女誤為真愛險失金

相關新聞

全台唯一縣市參加COP26 桃園發表智慧城市治理成果

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）開幕，桃園市是台灣唯一參加的城市，副市長高安邦將在英國蘇格蘭...

桃園53間企業創新頒獎刮痧獲獎 鄭文燦：未來隱形冠軍

桃園市政府今天下午舉辦地方產業創新研發推廣計畫（地方型SBIR）成果發表會，各領域企業50件創新研發產品獲獎，市長鄭文燦...

苗縣總預算完成一讀 民進黨團質疑有疑義者仍編好編滿

苗栗縣議會定期會今天開議，明年度總預算比今年增加4億多元，歲入編列218億餘元、歲出215億餘元，民進黨團認為送金鏟助孕...

桃園大溪頭寮步道坍方 住家、遊客進出受阻盼早打通

桃園市大溪頭寮步道是早年的農路，來往慈湖的捷徑，不受車輛干擾，到現在還有約10戶住家，不料今年5月邊坡坍塌，市政府風景管...

芎林獅團跨世代舞客家獅 客家藝術節周日在東興圳登場

2021新竹縣客家藝術節將在7日將於東興圳景觀公園登場，一早就會有客家八音大匯演，還有芎林在地的鄭家、張家2家獅團，帶來...

台1線後龍路段1個月連2起石虎路殺 特生中心尋訪發現者

台1線公路苗栗縣後龍鎮水牛城附近路段10月28日晚間發生石虎路殺意外，民眾發現後將受傷石虎送交後龍消防分隊，未留下聯絡方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。