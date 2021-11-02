全台唯一縣市參加COP26 桃園發表智慧城市治理成果

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）開幕，桃園市是台灣唯一參加的城市，副市長高安邦將在英國蘇格蘭格拉斯哥當地時間3日，參加大會核心區藍區活動，發表桃園市智慧城市治理成果，6日參加城市零碳轉型行動論壇，發表桃園市永續城市成果。

市長鄭文燦表示，本次COP26大會重點在確保全球在2050年達到淨零排放，桃園自升格後便致力推動綠色城市，降低環境汙染、減少資源消耗，並引用資訊技術，整合城市資訊發展智慧城市。

3日發表的桃園市智慧城市治理成果，高安邦將提出桃園未來的淨零碳排路徑，包括擴展再生能源、工業燃料轉型、住商省電節能、設置智慧能源系統、擴大綠色輔導和電動化運輸。具體做法有逐年鋪設天然氣管線、發展氫能燃料、全面汰換汽油運具，改為電動化或低碳燃料，並設置能源管理系統，有效掌握再生能源供需量。

市府表示，為發展智慧物流及綠色交通，近年鼓勵民眾搭乘機場捷運、電動公車、改騎六期環保車，並推動YouBike、GoShare、iRent等共享運具，接下來自駕巴士也將擴大應用在捷運站接駁，實踐公共運輸最後一哩路。

6日的城市零碳轉型行動論壇，高安邦則預計以「桃園智慧城市」為題發表桃園發展永續城市的成果。包括落實低碳綠色城市自治條例、成立低碳綠色城市推動小組、執行溫室氣體管制執行方案、推動氣候變遷調適計畫。