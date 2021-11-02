「我的青春我的歌」20日下午苗栗演出 即日起開放索票

苗栗縣文化觀光局中正堂11月20日周六下午2點30分將推出柒氛室內樂團的「我的青春我的歌」，以流行在80年代的台灣校園民歌翻新創意演出，別具風格，活動採索票入場，即日起在文觀局服務台、高鐵站及台鐵竹南站、苗栗站旅遊服務中心開放索票，每人限索4張，索完為止，文觀局提醒有興趣民眾儘早索取，以免向隅。

苗栗縣文觀局指出，「我的青春我的歌」最大特色是以流行在80年代的校園民歌翻新創意演出，讓愛樂者能體驗及聆賞到這些校園民歌新的一面；當天演出曲目包括橄欖樹、童年、秋蟬、明天會更好、忘不了等著名民歌，適合闔家一同來欣賞，回味這些經過時代考驗的流行歌曲，了解民歌是台灣當時文化界和音樂前輩留下的寶貴文化遺產。

柒氛室內樂團由一群年輕演奏家2019年成立於桃園市，「柒氛」之意是由7位演奏者各自演奏特色樂器，他們具有優秀演奏技巧及藝術造詣，曾獲國際及國內大小比賽獎項，本著年輕人無窮的創造力與想像力，不侷限於傳統音樂束縛，開創更有本土性及國際觀的音樂視野。

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