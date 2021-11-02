快訊

1.5億網路標案卻用到大陸零件 教育部認了「減價收受」

統一若買下家樂福是否有「壟斷問題」？公平會說話了

「我的青春我的歌」20日下午苗栗演出 即日起開放索票

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局中正堂11月20日周六下午2點30分將推出柒氛室內樂團的「我的青春我的歌」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局中正堂11月20日周六下午2點30分將推出柒氛室內樂團的「我的青春我的歌」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局中正堂11月20日周六下午2點30分將推出柒氛室內樂團的「我的青春我的歌」，以流行在80年代的台灣校園民歌翻新創意演出，別具風格，活動採索票入場，即日起在文觀局服務台、高鐵站及台鐵竹南站、苗栗站旅遊服務中心開放索票，每人限索4張，索完為止，文觀局提醒有興趣民眾儘早索取，以免向隅。

苗栗縣文觀局指出，「我的青春我的歌」最大特色是以流行在80年代的校園民歌翻新創意演出，讓愛樂者能體驗及聆賞到這些校園民歌新的一面；當天演出曲目包括橄欖樹、童年、秋蟬、明天會更好、忘不了等著名民歌，適合闔家一同來欣賞，回味這些經過時代考驗的流行歌曲，了解民歌是台灣當時文化界和音樂前輩留下的寶貴文化遺產。

柒氛室內樂團由一群年輕演奏家2019年成立於桃園市，「柒氛」之意是由7位演奏者各自演奏特色樂器，他們具有優秀演奏技巧及藝術造詣，曾獲國際及國內大小比賽獎項，本著年輕人無窮的創造力與想像力，不侷限於傳統音樂束縛，開創更有本土性及國際觀的音樂視野。

相關訊息請至苗栗縣政府文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw/藝文資訊/演藝活動查詢，或Facebook搜尋「貓裏藝文」粉絲專頁查詢。

苗栗縣

延伸閱讀

苗栗親子聖地升級！全台最大Hello Kitty餐廳「三麗鷗拼圖墻、叢林迷宮」登場

苗栗7屆資深縣議員鄭秋風服務35年 獲內政專業三等獎章

苗栗人的「熱狗」不是熱狗！ 鄉民困惑：跟其他縣市都不同

全國中等學校田徑賽明在苗栗登場 3000選手齊聚拚佳績

相關新聞

桃園53間企業創新頒獎刮痧獲獎 鄭文燦：未來隱形冠軍

桃園市政府今天下午舉辦地方產業創新研發推廣計畫（地方型SBIR）成果發表會，各領域企業50件創新研發產品獲獎，市長鄭文燦...

苗縣總預算完成一讀 民進黨團質疑有疑義者仍編好編滿

苗栗縣議會定期會今天開議，明年度總預算比今年增加4億多元，歲入編列218億餘元、歲出215億餘元，民進黨團認為送金鏟助孕...

桃園大溪頭寮步道坍方 住家、遊客進出受阻盼早打通

桃園市大溪頭寮步道是早年的農路，來往慈湖的捷徑，不受車輛干擾，到現在還有約10戶住家，不料今年5月邊坡坍塌，市政府風景管...

芎林獅團跨世代舞客家獅 客家藝術節周日在東興圳登場

2021新竹縣客家藝術節將在7日將於東興圳景觀公園登場，一早就會有客家八音大匯演，還有芎林在地的鄭家、張家2家獅團，帶來...

台1線後龍路段1個月連2起石虎路殺 特生中心尋訪發現者

台1線公路苗栗縣後龍鎮水牛城附近路段10月28日晚間發生石虎路殺意外，民眾發現後將受傷石虎送交後龍消防分隊，未留下聯絡方...

竹市衛生局專案報告 馬偕兒醫工程進度45％明年完工

國內首座由地方政府以BOT方式支持籌建、新竹地區唯一兒童專門醫院「新竹市立馬偕兒童醫院」預計興建地下4層、地上10層空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。