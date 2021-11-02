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桃園埤塘景觀工程開工 依特色發展擺脫只能釣魚狀況

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
工務局指出，整個堤岸人行步道達2.5至3公尺，可同時4個人並肩行走，更增設水岸景觀區。記者翁唯真／攝影
工務局指出，整個堤岸人行步道達2.5至3公尺，可同時4個人並肩行走，更增設水岸景觀區。記者翁唯真／攝影

桃園以前為千塘之鄉，有許多的埤塘都是用來灌溉農作物，且多未經整理及規畫，此次選定中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘設置景觀工程，且此埤塘也距離大江購物中心300公尺的距離而已，期望建設完成能造福鄉里民眾，擺脫埤塘只能釣魚的狀況。

今下午鄭文燦出席桃園市中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程開工典禮表示，桃園有多個埤塘，在建設這個休憩空間應不只是要建造環湖步道而已，更應該配合每個埤塘特色來發展不同的樣貌，供居民使用。

桃市府工務局表示，此工程水域加既有堤岸總面積約為9.3393公頃，堤岸全長約1140公尺；因內定里內未有都市計畫畫設的公園用地，此埤塘鄰近住宅區，為滿足地方需求，規畫新闢為公園。

工務局指出，整個堤岸人行步道達2.5至3公尺，可同時4個人並肩行走，更增設水岸景觀區，在建造設計上也盡量保留原生植栽，更依照不同地區設計高矮燈，方便民眾夜間休憩又不會影響到生態，其中矮燈設計成打出來的光會有稻穗成熟彎腰的形象，也設計諸多遮蔭設施，因應天氣的驟變。

鄭文燦說，本工程經費花費4032萬，農田水利署分擔1500萬元，工程將於明年7月底完工。

在中壢區內定里旁的永福里長黃寶貞表示，雖然此埤塘不是在自己的里上，但距離也不遠，居民也都相當開心，只要附近有建設都很支持。

鄭文燦出席桃園市中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程開工典禮。記者翁唯真／攝影
鄭文燦出席桃園市中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程開工典禮。記者翁唯真／攝影

桃園 鄭文燦

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