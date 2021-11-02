桃園53間企業創新頒獎刮痧獲獎 鄭文燦：未來隱形冠軍

桃園市政府今天下午舉辦地方產業創新研發推廣計畫（地方型SBIR）成果發表會，各領域企業50件創新研發產品獲獎，市長鄭文燦頒發獎狀表揚、表示，得獎中小企業在創新研發領域，成長動力靠著靈活經營手腕、創新研發能力及敏銳市場判斷，不僅存活下來、且發展很好，未來是「隱形冠軍」或「獨角獸」企業。

今年桃園地方型SBIR計畫50件提案的53家中小企業獲獎，包括金屬機械、創新服務、民生化工、電子資通及食品生技製藥5大領域創新研發產品，鄭文燦逐一參觀和稱讚這些創新研發產品是未來的「隱形冠軍」，他說，SBIR

計畫鼓勵在地中小企業投入創新研發新產品，降低生產力，提高競爭力，10年來投入3.5億元經費、創造110億產值和增加1591個就業機會。

獲獎的君岳國際健康顧問公司，為祖傳三代刮痧經驗和科學實證背景將傳統民俗刮痧發揚光大，該公司第三代黃卉君說，她外公從事傳統民俗刮痧療法，到她這一代，她就讀台大博生班，本身是物理治療師，從小刮痧防護很好，而非一般出現疾病才醫，她透過科學刮痧實證，希望推廣刮痧養生保健。

鄭文燦表示，創新研發不是大企業的專利，中小企業透過創新研發新產品，帶動企業動力，桃園工商企業蓬蓬勃發展，去年工業產值達2.9兆元，超過新竹太科學園區產值，全台第一，今年SBIR計畫獲獎50案件，將在地服務業納入，結合自己特色，將展現企業優勢，未來發展成大企業。