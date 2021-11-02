聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗7屆資深縣議員鄭秋風服務35年 獲內政專業三等獎章
苗栗縣議員鄭秋風服務地方35年，迄今已擔任7屆縣議員，獲得今年資深績優民選地方公職人員內政專業三等獎章肯定，苗栗縣議會定期會上午開議前，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、副議長李文斌特別致贈「功在桑梓」紀念獎牌，表達恭賀。
鄭秋風自民國75年起擔任苗栗縣後龍鎮第13屆鎮民代表，後來轉戰議員選舉，分別擔任苗栗縣議會第12、13、14、16、17、18、19屆議員，長期深耕地方、為民喉舌。
鄭秋風回憶，民選地方公職人員，選民請託的事務往往多元又複雜，30多年的服務生涯，舉凡人出生到死亡的歷程，都有需要伸出援手之處，十多年前一名消防人員因公務執勤發生車禍，造成一名女童喪生，不僅賠錢和解，還丟了職務身陷囹圄，出獄後為養家中老小，僅能打零工維生，在他多方奔走努力下，這名消防員得以復職，對方全家老小都感謝萬分。
還有一名單親的低收入戶母親，為照顧唯一幼女，罹癌末期仍不捨就醫，努力掙錢，希望能為女兒多留點積蓄，鄭秋風得知後，連結民間源資助對方女兒學費至大學畢業，讓癌母寬心，孩子也能安心就學。
鄭秋風強調，他的服務理念始終秉持「實在、認真」精神，未來也會持續用最真的性情和服務熱忱，繼續為民服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言