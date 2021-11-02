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苗栗7屆資深縣議員鄭秋風服務35年 獲內政專業三等獎章

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議員鄭秋風（中）獲得資深績優民選地方公職人員內政專業三等獎章肯定，縣議會定期會上午開議前，縣長徐耀昌（左）、議長鍾東錦（右）特別致贈「功在桑梓」紀念獎牌，表達恭賀。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員鄭秋風（中）獲得資深績優民選地方公職人員內政專業三等獎章肯定，縣議會定期會上午開議前，縣長徐耀昌（左）、議長鍾東錦（右）特別致贈「功在桑梓」紀念獎牌，表達恭賀。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議員鄭秋風服務地方35年，迄今已擔任7屆縣議員，獲得今年資深績優民選地方公職人員內政專業三等獎章肯定，苗栗縣議會定期會上午開議前，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、副議長李文斌特別致贈「功在桑梓」紀念獎牌，表達恭賀。

鄭秋風自民國75年起擔任苗栗縣後龍鎮第13屆鎮民代表，後來轉戰議員選舉，分別擔任苗栗縣議會第12、13、14、16、17、18、19屆議員，長期深耕地方、為民喉舌。

鄭秋風回憶，民選地方公職人員，選民請託的事務往往多元又複雜，30多年的服務生涯，舉凡人出生到死亡的歷程，都有需要伸出援手之處，十多年前一名消防人員因公務執勤發生車禍，造成一名女童喪生，不僅賠錢和解，還丟了職務身陷囹圄，出獄後為養家中老小，僅能打零工維生，在他多方奔走努力下，這名消防員得以復職，對方全家老小都感謝萬分。

還有一名單親的低收入戶母親，為照顧唯一幼女，罹癌末期仍不捨就醫，努力掙錢，希望能為女兒多留點積蓄，鄭秋風得知後，連結民間源資助對方女兒學費至大學畢業，讓癌母寬心，孩子也能安心就學。

鄭秋風強調，他的服務理念始終秉持「實在、認真」精神，未來也會持續用最真的性情和服務熱忱，繼續為民服務。

苗栗縣議員鄭秋風（中）獲資深績優民選地方公職人員內政專業三等獎章肯定，縣議會定期會上午開議前，縣長徐耀昌、議長鍾東錦特別致贈「功在桑梓」紀念獎牌。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員鄭秋風（中）獲資深績優民選地方公職人員內政專業三等獎章肯定，縣議會定期會上午開議前，縣長徐耀昌、議長鍾東錦特別致贈「功在桑梓」紀念獎牌。記者胡蓬生／攝影

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