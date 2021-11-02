苗縣總預算完成一讀 民進黨團質疑有疑義者仍編好編滿

苗栗縣議會定期會今天開議，明年度總預算比今年增加4億多元，歲入編列218億餘元、歲出215億餘元，民進黨團認為送金鏟助孕、出國考察等經費仍有疑義，認為都應刪除，經溝通敲定在一讀會後進行黨團協商後，順利完成一讀；苗栗縣議會過去20多年來，縣府預算都分文未刪，直到去年定期會終於刪減500萬元，打破已持續26年的慣例，今年總預算案審查，刪減幅度仍引起關切。

縣府主計處指出，苗栗縣111年度總預算歲入編列218億餘元、歲出編列215億餘元，債務舉借編列86.7億元、債務償還編列89億元；歲入編列部分，經常收入的稅課、罰款及賠償、規費、財產及補助收入等，較今年度213億餘元增加4億餘元，主要是稅課收入、罰款及賠償收入、中央一般性補助款及醫療作業基金賸餘繳庫增加所致。

歲出部分，經常支出包括縣府及機關人事費、業務維持費、公教人員退休撫卹等，比今年度增加6億多元，主因為公教人員待遇晉級、中低收入老人津貼、身障者生活補助及長照10年計畫等經費增加；資本支出因中央補助大型建設計畫減少，較今年度減少約2.24億元。

民進黨團總召陳光軒針對縣府明年度總預算案發言，認為縣府總預算編列有諸多疑義，目前國外疫情嚴峻，但縣府各單位仍編列出國考察預算，往年一直爭執該不該編的助孕金鏟、退休公教人員協會補助等聯誼活性質預算，今年依舊編好編滿，黨團議員都認為不宜，要求不予通過。

國民黨議員黃芳椿則認為縣府預算已是最撙節方式，強調不宜刪除，國民黨團副書記長余文忠建議分組審查再進一步討論，議長鍾東錦最後裁示在一讀會後啟動黨團協商，總預算案順利完成一讀。